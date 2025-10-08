بشير التابعي: الزمالك ساعد الأهلي في أزمة غرامة كهربا ووافق على السداد بالجنيه المصري

كشف الكابتن بشير التابعي مدافع الزمالك ومنتخب مصر الأسبق مفاجأة بشأن نادي الزمالك.

وقال بشير التابعي عبر تصريحات إذاعيه: “الزمالك ساعد الأهلي كتير وأخرها غرامه كهربا لما وافق ياخدها بالجنيه المصري وعلي أقساط”.

وكان قد أكد أحمد حسام «ميدو»، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق يمر بأزمة مالية صعبة في الوقت الحالي، تتعلق بمستحقات اللاعبين، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله حول رحيل المدير الفني يانيك فيريرا عن قيادة الفريق لا أساس له من الصحة.

وقال ميدو، خلال مداخلة تلفزيونية عبر قناة «النهار»، إن لاعبي الزمالك يعيشون أوضاعهم المادية وفقًا لما يتقاضونه من رواتب، موضحًا: «كل لاعب بيعيش على قد دخله، سواء بياخد ملايين أو آلاف الجنيهات، في النهاية كل واحد بيصرف حسب مرتبه وإمكانياته».

وأضاف نجم الزمالك السابق: «تاريخيًا، الزمالك كان قريب جدًا من الأهلي في كل الجوانب، لكن النادي دخل في كبوة كبيرة بسبب الأزمات والقضايا التي تراكمت عليه خلال السنوات الأخيرة».

واختتم ميدو حديثه مؤكدًا: «الأهلي لما مر بأزمة لقى دعم من كل الجهات، لكن الزمالك محدش وقف معاه، وأنا مش ضد الأهلي ولا نجاحه، بس لازم يكون فيه عدل في المعاملة بين الناديين، من غير ما يكون الدعم على حساب طرف تاني».