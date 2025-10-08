قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دع.ـارة أون لاين.. القبض على سيدة ورجل يروجان لممارسة الرذيـ.لة بالإسكندرية
الأوقاف تنظّم ندوات علمية حول انتصارات أكتوبر بـ 1860مسجدا بالتعاون مع الأزهر
الداخلية تكشف تفاصيل التعدي على سيدة وتصويرها عـ.ـارية في البحيرة
مجزرة في مستشفي الفاشر.. مقتل 12 شخصا وإصابة 17 آخرين في قصف للدعم السريع
أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الأربعاء 8-10-2025
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة جيبوتي في تصفيات المونديال
الأكبر في تاريخ الصناعة البحرية.. تدشين القاطرتين عزم 3 و4 بقناة السويس
إفشال مخططات الإرهاب على الطاوِلة.. 10 رسائل لوزير الداخلية من أكاديمية الشرطة
القبض على 6 طلاب تعدوا على آخرين أمام مدرسة بالتجمع
رؤساء الوفود يصلون إلى القاعة الرئيسية بشرم الشيخ استعدادًا لمناقشة خطة ترامب
أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته
نقل 7 طلاب إلى مستشفى الشهداء بادعاء تسمم.. وتعليم المنوفية: لا توجد مشكلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بشير التابعي: الزمالك ساعد الأهلي في أزمة غرامة كهربا ووافق على السداد بالجنيه المصري

بشير التابعي
بشير التابعي
باسنتي ناجي

كشف الكابتن بشير التابعي مدافع الزمالك ومنتخب مصر الأسبق مفاجأة بشأن نادي الزمالك.

وقال بشير التابعي عبر تصريحات إذاعيه: “الزمالك ساعد الأهلي كتير وأخرها غرامه كهربا لما وافق ياخدها بالجنيه المصري وعلي أقساط”.

وكان قد أكد أحمد حسام «ميدو»، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق يمر بأزمة مالية صعبة في الوقت الحالي، تتعلق بمستحقات اللاعبين، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله حول رحيل المدير الفني يانيك فيريرا عن قيادة الفريق لا أساس له من الصحة.

وقال ميدو، خلال مداخلة تلفزيونية عبر قناة «النهار»، إن لاعبي الزمالك يعيشون أوضاعهم المادية وفقًا لما يتقاضونه من رواتب، موضحًا: «كل لاعب بيعيش على قد دخله، سواء بياخد ملايين أو آلاف الجنيهات، في النهاية كل واحد بيصرف حسب مرتبه وإمكانياته».

وأضاف نجم الزمالك السابق: «تاريخيًا، الزمالك كان قريب جدًا من الأهلي في كل الجوانب، لكن النادي دخل في كبوة كبيرة بسبب الأزمات والقضايا التي تراكمت عليه خلال السنوات الأخيرة».

واختتم ميدو حديثه مؤكدًا: «الأهلي لما مر بأزمة لقى دعم من كل الجهات، لكن الزمالك محدش وقف معاه، وأنا مش ضد الأهلي ولا نجاحه، بس لازم يكون فيه عدل في المعاملة بين الناديين، من غير ما يكون الدعم على حساب طرف تاني».

بشير التابعي الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من حريق السيارة بسوهاج

احتراق سيارة ملاكي بها مبالغ مالية ضخمة بصحراوي سوهاج.. صور

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

إجراءات نقل جثمان مواطن

القنصلية المصرية بالرياض تنهي إجراءات نقل جثمان مواطن توفي في حادث مروري |صور

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

جنيهات ذهب

تجاوز الـ 42 الفًا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

المتهم

مرات أبوه.. ملابسات إشعال شاب النيران في بضائع سيدة تبيع أمام محله بالفيوم

المتهمون والأطفال الضحايا

ضبط 17 متهمًا باستغلال 24 طفلًا في أعمال التسول بالقاهرة والجيزة

أرشيفية

ضبط 10 سيارات تسير عكس الاتجاه في القاهرة

بالصور

على البحر.. عبير صبري تستعرض جمالها بأحدث جلسة تصوير

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

تضامن الشرقية تنتهي من تدريب 40 رائدة لتعزيز التغذية السليمة للحوامل والأطفال

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

سوت لافتة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

في عيد ميلادها الـ 44 .. 10 صور أثارت ضجة لـ روبي

روبي
روبي
روبي

فيديو

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد