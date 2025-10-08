الصحف العالمية تحتفي بمحمد صلاح بعد قيادته مصر إلى كأس العالم: لم يفقد حماسه

حظي تألق النجم المصري محمد صلاح باهتمام واسع من وسائل الإعلام العالمية، بعدما قاد منتخب مصر للتأهل رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، إثر الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية.

ونجح صلاح في تسجيل هدفين في اللقاء الذي أُقيم مساء الأربعاء بالمغرب، ليقود الفراعنة إلى المونديال الرابع في تاريخهم، والثاني له شخصيًا بعد مشاركة مصر في نسخة روسيا 2018.

وأصبح قائد الفراعنة أكثر اللاعبين تسجيلًا في تاريخ تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بعدما رفع رصيده إلى 19 هدفًا، متجاوزًا أساطير القارة مثل ديدييه دروجبا وصامويل إيتو وإسلام سليماني، كما رفع رصيده الدولي إلى 62 هدفًا بقميص المنتخب المصري.

الصحف العالمية تشيد بصلاح

تناولت أبرز الصحف والمواقع الرياضية العالمية تألق محمد صلاح أمام جيبوتي، وأبرزت دوره الحاسم في قيادة منتخب بلاده نحو التأهل للمونديال.

شبكة BBC Sport البريطانية كتبت:"سجل محمد صلاح هدفين ليضمن تأهل مصر إلى كأس العالم 2026 قبل جولة واحدة من نهاية التصفيات، ورغم تراجع مستواه مع ليفربول هذا الموسم، إلا أنه ما زال قلب الحدث عندما يرتدي قميص بلاده."

أما شبكة Sky Sports فقالت:"ثنائية صلاح قادت مصر لحجز مقعدها في كأس العالم، حيث كان النجم المصري المحرك الرئيسي لانتصار الفراعنة بثلاثية على جيبوتي."

وذكرت شبكة ESPN أن:"محمد صلاح سجل هدفين حاسمين ليقود مصر إلى كأس العالم 2026، مؤكدًا أنه لا يزال أحد أبرز نجوم إفريقيا."

في حين نشرت صحيفة Fox Sports تقريرًا بعنوان:"محمد صلاح يقود مصر للتأهل إلى كأس العالم 2026 بالفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة."

وأشارت وكالة رويترز إلى أن:"منتخب مصر واصل تألقه في التصفيات بفوز مريح على جيبوتي قاده صلاح بثنائية مميزة نحو المونديال."

أما صحيفة فرانس 24 الفرنسية فكتبت:"صلاح، الذي توج مرتين بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، سجل هدفين ليقود مصر إلى المونديال، مؤكدًا أنه ما زال النجم الأبرز في القارة."

وكتبت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية:"ثنائية صلاح قادت مصر إلى كأس العالم، في فوز ساحق لعب فيه المهاجم المصري دورًا محوريًا. وبعد غيابه عن مونديال قطر، لم يكن مستعدًا لترك بلاده خارج أكبر حدث كروي عالمي مرة أخرى."

وأضافت الصحيفة:"لم يكتف صلاح بهدفه الأول من تمريرة تريزيجيه، بل واصل اندفاعه ليسجل الهدف الثالث بعد تمريرة مميزة من مروان عطية، في مشهد يؤكد أنه لم يفقد حماسه."

بينما كتبت ماركا:"يقود الفرعون صلاح منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة، ليؤكد مكانته كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ إفريقيا."

أما موقع ليفربول دوت كوم المقرب من النادي الإنجليزي فقد قال:"محمد صلاح يعيد حلم المونديال لمصر ويقود منتخب بلاده إلى كأس العالم 2026 بثنائية رائعة أمام جيبوتي."