اتحاد الكرة: التأهل للمونديال إنجاز تاريخي بقيادة وطنية.. واللاعبون قدموا مباراة عظيمة أمام جيبوتي

أشاد مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بالإنجاز الذي حققه منتخب مصر بعد تأهله رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، عقب الفوز على منتخب جيبوتي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية.

وأكد أبو زهرة، في تصريحاته التلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر 2"، أن التأهل يحمل طابعًا خاصًا هذه المرة، نظرًا لقيادة جهاز فني وطني للمهمة بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، مشيرًا إلى أن الفرح مضاعف حينما يتحقق الإنجاز بأيدي أبناء مصر.

وقال عضو اتحاد الكرة:"أبارك للجهاز الفني الوطني العظيم بقيادة حسام وإبراهيم حسن وزملائه، فقد نجحوا في الوصول إلى كأس العالم مدربين ولاعبين، وهو أمر يدعو للفخر."

وأضاف:"الفرحة تكون مضاعفة عندما يكون على رأس الجهاز الفني لاعب وطني، فما بالك بالعميد وتاريخه الأسطوري في كرة القدم المصرية."

وتحدث أبو زهرة عن أداء المنتخب أمام جيبوتي قائلاً:"مصر اليوم قدمت مباراة قوية جدًا، كنا خائفين على اسم مصر، لكن اللاعبين قدموا عرضًا رائعًا وسجلوا هدفين في أول ربع ساعة، ليمنحونا راحة وثقة كبيرة طوال اللقاء."

واختتم عضو الاتحاد المصري لكرة القدم تصريحاته بالتأكيد على أن التأهل إلى المونديال خطوة مستحقة ونتيجة عمل منظم داخل الاتحاد والجهاز الفني، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد دعمًا كبيرًا للفريق استعدادًا للمشاركة التاريخية في كأس العالم بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك عام 2026.