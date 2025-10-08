رسالة غامضة من حسام حسن بعد التأهل للمونديال تُثير الجدل حول مستقبله مع الفراعنة



أطلق حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تصريحات مثيرة عقب تأهل الفراعنة رسميًا إلى كأس العالم 2026، بعد الفوز على منتخب جيبوتي في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال، حيث عبّر عن سعادته بالإنجاز، لكنه في الوقت نفسه ترك رسالة غامضة فتحت باب الجدل حول مستقبله مع المنتخب.



وقال حسام حسن في تصريحاته عبر قناة "أون سبورت":

"مبروك للشعب المصري، الحمد لله على التأهل، وشكرًا للجماهير المصرية الطيبة الجميلة بمختلف أعمارهم. أنتم تستحقون الفرحة، وكان لا يليق ألا نتأهل لكأس العالم، فهناك أجيال كثيرة لم تصل، وإن شاء الله الجيل الحالي سيكتسب الخبرات ويكمل المسيرة."



وأضاف المدير الفني للفراعنة:

"لا أحد يحقق النجاح بمفرده، فالأمر يبدأ من رأس الهرم والمسؤولين في الدولة، مرورًا بالجمهور واتحاد الكرة، وصولًا إلى الجهاز الفني واللاعبين. من دون إدارة مساندة، لا يمكن لأي منظومة أن تنجح."



وأوضح حسام حسن أنه كان يضع إسعاد الجماهير على رأس أولوياته، قائلاً:

"كنت أتمنى من الله أن يمنحني العمر لأكون سببًا في فرحة الشعب المصري، فذلك كان أهم ما يشغلني طوال مشوار التصفيات."



لكن حسام حسن أنهى حديثه برسالة غامضة ومثيرة للتساؤل حول مستقبله مع المنتخب، حيث قال:

"نحن تحت أمر مصر في أي وقت، سواء بقينا أو رحلنا.

الكابتن الجوهري ذهب إلى كأس العالم وحقق كأس الأمم، والكابتن حسن شحاتة حقق ثلاث بطولات إفريقية متتالية. أقول للمصريين: ثقوا دائمًا في المدرب الوطني."



كما وجّه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المتواصل، مؤكدًا:"الرئيس السيسي حمل عبئًا كبيرًا لا يتحمله أحد، وكنت أتمنى التأهل حتى تتاح لي فرصة مقابلته وشكره على ما يقدمه لمصر."



واختتم المدير الفني حديثه قائلًا:"نحن تحت أمر الشعب المصري في كل وقت، بلدنا كبيرة وقادرة، ويجب أن نواصل العمل يدًا بيد حتى نحافظ على مكانتنا ونصل إلى كأس العالم في كل مرة."