إبراهيم حسن: التأهل للمونديال أهم من الفلوس.. ومصر مكانها الطبيعي في كأس العالم

أعرب إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، عن سعادته الكبيرة بتأهل الفراعنة رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، عقب الفوز على منتخب جيبوتي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم بالمغرب، ضمن منافسات التصفيات الإفريقية.



وقال إبراهيم حسن في تصريحات لقناة "أون سبورت":

"أهدي التأهل للشعب المصري والجمهور الطيب، نحن نستحق أكثر من ذلك، فوجود منتخب مصر في كأس العالم يجب أن يكون أمرًا طبيعيًا في كل نسخة، وسنعمل خلال الفترة المقبلة مع الإدارة برئاسة هاني أبو ريدة لتحقيق مزيد من التقدم."



وأكد مدير المنتخب الوطني أن الجانب المادي لا يمثل أولوية للجهاز الفني أو اللاعبين، مشددًا على أن الهدف الأكبر هو الوصول إلى المونديال ورفع اسم مصر عالميًا، قائلاً:

"أهم شيء هو التأهل إلى كأس العالم، لا تهمنا الأمور المادية، ولا نفكر فيما نأكل أو نشرب، فكل تركيزنا منصب على رفع علم مصر."



وأضاف:"الجهاز الإداري لم يقصر، والجميع ملتزم ويعمل بروح الفريق الواحد، وسنضيف عناصر جديدة خلال الفترة القادمة لتقوية المنتخب استعدادًا للمرحلة المقبلة."



واختتم إبراهيم حسن تصريحاته قائلًا:"مصر ولّادة، ونحن بحاجة لكل اللاعبين في المرحلة القادمة، والقادم سيكون أفضل بإذن الله، وسنحتفل بالتأهل أمام جمهورنا في مباراة غينيا بيساو المقبلة."