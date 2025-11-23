متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

قدمت مذيعة موقع صدى البلد إيمان عبد اللطيف تفاصيل الواقعة كشف عبد العزيز عز الدين فخري، محامي ضحايا واقعة خدش براءة ٥ صغار بمدرسة دولية في السلام، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن جهات التحقيق المختصة بالواقعة، أمرت بضبط وإحضار متهمين جدد لتورطهم في القضية.

وقررت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، حبس المتهمين في واقعة مدرسة دولية في السلام بخدش براءة ٥ صغار بأعمار مختلفة داخل المدرسة علي ذمة التحقيقات ، هذا وأمرت النيابة العامة، بعرض صغار المدرسة الدولية بالسلام علي الطبي الشرعي للكشف عليهما في واقعة اعتداء الجنسي والتحرش داخل المدارس لبيان اثار التعدي ، وأمرت أيضًا جهات التحقيق، استدعاء أولياء أمور ضحايا واقعة قيام ٣ عمال وفرد أمن بمدرسة دولية في السلام بخدش براءة ٥ صغار بأعمار مختلفة داخل المدرسة للمرة الثانية.

في السياق ذاته، أمرت النيابة العامة عرض الأطفال الضحايا على الطب الشرعي لإجراء الكشف الطبي عليهم، لإثبات وقائع الاعتداء وجمع الأدلة المادية.

وانتهت مصلحة الطب الشرعي بالفعل من أخذ العينات الخاصة بالمجني عليهم، بما في ذلك تقليمات الأظافر، وهي إحدى الأدلة العلمية المهمة التي قد تساعد في تحديد تطابق الحمض النووي (DNA) مع المتهمين، بينما شمل الكشف الطبي أيضًا فحص عزريّة الفتيات من الضحايا، لتقييم ما إذا كان الاعتداء قد خلف آثارًا جسدية تتطلب توثيقًا دقيقًا لإضافته إلى القضية.