بالصور

جمال شعبان يفجر مفاجاة عن الموت المفاجئ للشباب وأسباب الإصابة بالجلطات

رنا عصمت

حذر الدكتور جمال شعبان، أستاذ القلب، من الارتفاع الملحوظ في حالات الموت المفاجئ بين فئة الشباب، مشيرًا إلى أن الأمر لم يعد نادر الحدوث كما كان من قبل.

وأوضح شعبان،عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك،"  ان الجلطة هى كتلة من خلايا الدم  بتتجمع وتلزق في بعضها وتلزق في جدار الشريان وتقفله  فالدم اللي وظيفته يجري في الشريان  ويروح يغذي الخلايا يتوقف والخلايا اللي مش واصل لها الدم تتوقف عن العمل وقد تتلف وتموت"

واستكمل :"نوعين من الخلايا لما بيموتوا مفيش خلايا تانية تعوضهم وتنمو مكانهم هما خلايا  المخ وخلايا القلب ..الكلام نفسه ينطبق علي السكتة القلبية لما شريان القلب الكبير تتكون جواه جلطة وينسد انسدادا كليايتوقف القلب وقد تحدث السكتة القلبيةلو لم يتم انعاش القلب واذابة الجلطة وتركيب دعامات ".

هل وجع البطن ممكن يكون سببه جلطة ؟!

جلطة الشريان التاجي الخلفي تسبب وجع وحموضة

وحرقان في المعدة جلطة شرايين الأمعاء تسلخ  وتمدد الأورطي ممكن تحصل جواه جلطة 

أسباب إصابة شاب صغير  بجلطة ؟!

-التدخين

-المسكنات

-مشروبات الطاقة والمنشطات

-المخدرات

-تاريخ وراثي بارتفاع الكولسترول والدهون وقابلية التجلط

- الضغط المرتفع ومرض السكر

-وحديثا وأخيرا الإصابة بڤيروس كورونا تسبب جلطات

 أهم علامة تحذيرية لجلطة المخ:

صداع تنميل في جانب من الجسم اختلال درجة الوعي

علامات تحذيرية لجلطة القلب:

-وجع أو عدم ارتياح في منطقة الصدر

-نهجان خفيف

-عرق

-ثقل في الذراع الأيسر

هل الوقت يفرق في جلطات المخ والقلب؟!

الوقت الذهبي الدقايق او الساعات الاولي قد تنقذ حياة الشخص لو تم التدخل بالقسطرة او الادوية التي تذيب الجلطة الكلام دا ينطبق علي المخ والقلب 

هل الزعل والتوتر والصدمات العاطفية تسبب جلطة ؟

 تكسر القلب وتؤدي الي اعتلال عضلة القلب ويمكن تتسبب في جلطة في المخ او القلب

هل كوڤيد ١٩ بسبب جلطات ؟!

كورونا المستجد  مرض أوعية دموية قد يتسبب في جلطات في القلب والرئة والكيد والكلي والمخ.

