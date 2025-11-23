المرض الصامت وأعراضه.. سبب وفاة الإعلامية ميرفت سلامة

وفاة ميرفت سلامة .. رحلت عن عالمنا اليوم الإعلامية القديرة ميرفت سلامة التي تعد واحدة من أبرز مذيعات التليفزيون المصري، وجاء رحيلها بعد صراع مع السرطان وتدهور حالتها الصحية خلال الفترة الأخيرة حتى وافتها المنية اليوم

وفاة ميرفت سلامة

من هي ميرفت سلامة؟

قدمت منال سلامة عبر التلفزيون المصري مجموعة واسعة من البرامج، تراوحت بين البرامج الثقافية وبرامج الأطفال، كما تولّت مناصب قيادية من بينها رئاسة الفضائية المصرية، ثم منصب نائب رئيس التلفزيون المصري خلال فترة توصف بأنها من أبرز فتراته.

سبب وفاة ميرفت سلامة

رحلت المذيعة منال سلامة بعد صراع طويل مع سرطان المعدة، وخلال الايام الأخيرة في حياتها تم حجزها بإحد

مستشفيات مصر الجديدة، ودخلت العناية المركزة خلال الأسبوع الماضي لكن حالتها تدهورت حتى تم إعلان وفاتها .

أعراض سرطان المعدة



لا يسبب سرطان المعدة ظهور أعراض في مراحله المبكرة دائمًا، لكن عند ظهور أعراض، فإنها يمكن أن تشمل عسر الهضم والألم في الجزء العلوي من البطن، وقد لا تَظهر الأعراض إلا بعد أن وصول السرطان إلى مرحلة متقدمة.

وقد تُسبب المراحل المتأخرة من سرطان المعدة ظهور أعراض مثل الشعور بالتعب الشديد ونقصان الوزن غير المُتعمد وتقيؤ الدم والبراز الأسود.

ما هي أعراض سرطان المعدة في بدايته؟

غالبًا لا تظهر أعراض واضحة لسرطان المعدة في مراحله المبكرة، وعند ظهورها قد تشبه أعراض مشاكل هضمية أخرى مثل القرحة، وتشمل: صعوبة البلع، الشعور بالامتلاء بعد تناول كمية صغيرة من الطعام، الانتفاخ، وعسر الهضم المستمر.

من الأعراض الأخرى المحتملة حرقة المعدة، الغثيان، فقدان الوزن غير المبرر، والشعور بالتعب.

كيف تفرق بين التهاب المعدة وسرطان المعدة؟

يُصنف سرطان المعدة بأنه من أكثر أنواع السرطانات صعوبة في التشخيص المبكر، حيث تتشابه أعراضه مع مشكلات الجهاز الهضمي العادية مثل: (الحموضة وعسر الهضم، وغيرها)، كما أن الأعراض عادةً ما تظهر بعد تطوره وتفاقم الحالة، ومع ذلك، فإن الكشف المبكر يزيد بشكل كبير من فرص العلاج.

أعراض سرطان المعدة المبكرة

في المراحل المبكرة، قد لا يُظهر سرطان المعدة أي علامات واضحة، لكن هناك بعض الأعراض الطفيفة التي قد تكون مؤشرًا على المرض، على الرغم من أن هذه الأعراض قد تتشابه مع اضطرابات الجهاز الهضمي العادية، إلا أن استمرارها أو تزايد شدتها يستدعي استشارة الطبيب، ومن أبرزها: