وفاة الإعلامية الكبيرة ميرفت سلامة بعد صراع مع السرطان

رحلت عن عالمنا، صباح اليوم الأحد 23 نوفمبر، الإعلامية الكبيرة ميرفت سلامة، عن عمر يناهز 76 عاما، وذلك بعد صراع مع مرض سرطان الكبد.

ولفظت ميرفت سلامة، أنفاسها الأخيرة، داخل أحد مستشفيات مصر الجديدة، بعدما تدهورت صحتها خلال الأسابيع الماضية، ومكوثها بالعناية المركزة.

مرض ميرفت سلامة

وأصيبت ميرفت سلامة، بمرض سرطان الكبد، الذي انتقل إلى الكليتين وانتشر في باقي أعضاءها خلال الأيام الأخيرة لها.

ميرفت سلامة

وقدمت ميرفت سلامة، قدمت العديد من البرامج المتميزة والمتنوعة، بين الثقافية وبرامج الأطفال، وشغلت منصب رئيسا للفضائية المصرية ونائبا لرئيس التليفزيون المصرى فى عهده الذهبى.

وتمتد ميرفت سلامة لعائلة فنية معروفة، فهي الشقيقة الصغرى للموسيقار الكبير الراحل جمال سلامة، والموسيقار فاروق سلامة، كما أنها عمة مذيع الفضائية المصرية محمد السماحى، وهي أرملة الروائى الدكتور فوزى فهمى رئيس أكاديمية الفنون الأسبق.