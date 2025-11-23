الوطنية للإعلام تنعى الإعلامية ميرفت سلامة: مسيرة ثرية بالعطاء والإبداع

نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلمانى ببالغ الحزن الإعلامية ميرفت سلامة التى رحلت عن عالمنا اليوم بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل المخلص ، حيث قدمت للتلفزيون المصري برامج متنوعة ما بين الثقافية والاجتماعية وحتى برامج مخصصة للأطفال ومن أبرز برامجها برنامج ،، تياترو ،، الذي اهتم بعرض المسرحيات والترويج للأعمال المسرحية .

وقالت الوطنية للإعلام - في بيانها - إن الإعلامية الراحلة تقلدت العديد من المناصب و أسهمت بشكل كبير فى تطوير العمل بالتليفزيون المصري .

رحم الله الإعلامية الراحلة وتتقدم الوطنية للإعلام بخالص العزاء والمواساة لأسرتها ولجميع أسرة العمل الإعلامى وندعو الله ان يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.