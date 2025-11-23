قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
سقوط شرفتي عقار وتضرر 3 سيارات بالإسكندرية
أخبار البلد

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الاثنين يسود طقس خريف مائل للبرودة في الصباح الباكر مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد، في حين يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية كثيفة صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء على بعض الطرق، وفرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية قد تغزر أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومحافظة البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على مناطق من حلايب وشلاتين ومرسى علم، وفرص لسقوط أمطار خفيفة صباحا قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا مع تقدم ساعات النهار على مناطق من القاهرة، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

محافظ بورسعيد على رأس سيارات شفط وكسح مياه الأمطار

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 27 17

العاصمة الإدارية 28 15

6 أكتوبر 27 15

بنهــــا 26 16

دمنهور 26 17

وادي النطرون 27 16

كفر الشيخ 26 17

المنصورة 26 16

الزقازيق 27 17

شبين الكوم 27 16

طنطا 26 16

دمياط 25 17

بورسعيد 26 18

الإسماعيلية 27 14

السويس 27 16

العريش 27 15

رفح 26 13

رأس سدر 27 15

نخل 28 13

كاترين 22 11

الطور 27 16

طابا 28 15

شرم الشيخ 30 22

الإسكندرية 24 17

العلمين 23 16

مطروح 22 16

السلوم 23 15

سيوة 24 14

رأس غارب 28 18

الغردقة 29 19

سفاجا 29 18

مرسى علم 30 19

أمطار على الإسكندرية مع استمرار الملاحة بالميناء

شلاتين 30 25

حلايب 29 25

أبو رماد 29 24

رأس حدربة 27 24

الفيوم 27 16

بني سويف 27 15

المنيا 26 14

أسيوط 27 14

سوهاج 31 17

قنا 32 18

الأقصر 31 17

أسوان 32 18

الوادي الجديد 30 15

أبوسمبل 31 19

رفع درجة الاستعداد بالأجهزة التنفيذية لمواجهة سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 33 20

المدينة المنورة 32 19

الرياض 25 17

المنامة 27 22

أبوظبي 30 21

الدوحة 29 21

الكويت 29 11

دمشق 22 07

بيروت 27 20

عمان 24 13

القدس 23 15

غزة 26 20

بغداد 28 10

مسقط 29 20

صنعاء 23 06

الخرطوم 37 24

طرابلس 19 12

تونس 21 12

الجزائر 19 15

الرباط 20 10

نواكشوط 29 22

أمطار علي الإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى - الصغرى

أنقرة 15 01

إسطنبول 17 09

إسلام آباد 22 07

نيودلهي 24 12

جاكرتا 34 24

بكين 11 03-

كوالالمبور 29 24

طوكيو 18 08

أثينا 18 08

روما 14 12

باريس 09 05

مدريد 12 04

برلين 04 01

لندن 09 05

مونتريال 04 01

موسكو 06 01-

نيويورك 11 05

واشنطن 15 06

أديس أبابا 24 10

الطقس حالة الطقس حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية الظواهر الجوية درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

