انخفاض حاد في درجات الحرارة.. تقلبات سريعة ومفاجئة في حالة الطقس

تشهد البلاد تغيرات ملحوظة في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، حيث تتأثر مختلف المناطق بموجة جديدة من الانخفاض الحاد في درجات الحرارة بداية من يوم الإثنين، بعد فترة من الارتفاع النسبي وعودة الأجواء الحارة خلال الأيام الماضية.

وحذرت الأرصاد من تقلبات سريعة وتغيرات مفاجئة تمتد حتى نهاية الأسبوع الجاري، ما يفرض استعدادات خاصة للتعامل مع حالة الطقس وما تحمله من نشاط للرياح وفرص لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد وسيناء وسواحل البحر الأحمر.



انخفاض حاد في درجات الحرارة يبدأ من الإثنين

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد على موعد مع انخفاض تدريجي وملحوظ في درجات الحرارة بداية من يوم الإثنين المقبل، حيث تتراجع القيم بين 3 و4 درجات مئوية على أغلب الأنحاء، ترافقها فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق شمالية وساحلية.

تأثير منخفض جوي يقلب موازين الأجواء

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بداية من يوم الإثنين بمنظومة توزيعات ضغطية وكتل هوائية مختلفة، وذلك بعد أسبوع كامل من تأثر البلاد بالكتل الهوائية الصحراوية وامتداد مرتفع جوي قوي في طبقات الجو العليا، وهو ما تسبب في ارتفاع درجات الحرارة مؤخرًا.

وأضافت أن الحالة الجوية ستشهد تحولات واضحة في حالة الطقس من خلال انخفاض في درجات الحرارة وتحول الكتل الهوائية إلى شمالية قادمة من جنوب أوروبا، وهو ما يؤدي إلى تراجع درجات الحرارة بشكل تدريجي يتراوح بين 4 و5 درجات مئوية.

استمرار تأثير المنخفض الجوي حتى نهاية الأسبوع

أوضحت غانم أن تأثير المنخفض الجوي المتوقع سيستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، مع ظهور سحب منخفضة ومتوسطة تؤدي إلى سقوط أمطار على المحافظات الشمالية.

وأشارت إلى أن ذروة الأمطار ستكون يومي الإثنين والثلاثاء، بينما تظل متابعة حالة الطقس ضرورية لأخذ الاحتياطات أثناء فترات عدم الاستقرار، خاصة في المناطق الساحلية وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر التي تشهد أعلى فرص لتفاوت شدة الأمطار.



هل حان وقت الملابس الشتوية الثقيلة؟

أكدت غانم أن الوقت لم يحن بعد لارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، رغم تغير حالة الطقس المتوقعة، موضحة أن بداية فصل الشتاء رسميًا لا تزال تفصلنا عنها نحو شهر كامل.

وأضافت أن الأنسب حاليًا هو ارتداء الملابس الخريفية أو الملابس الشتوية الخفيفة، خصوصًا خلال فترات الليل وساعات الصباح الباكر، وهي الأوقات التي تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة مقارنة بفترات النهار.

درجات الحرارة المتوقعة خلال ذروة المنخفض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة مع بداية تأثير المنخفض الجوي، حيث تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 26- 27 درجة للعظمى و16-17 للصغرى، بينما تبلغ العظمى على السواحل الشمالية 24 درجة والصغرى 16 درجة.

وفي شمال الصعيد تسجل العظمى 32 درجة والصغرى 16 درجة، في حين تصل درجات الحرارة في جنوب الصعيد إلى 26-28 درجة للعظمى و3-15 للصغرى، وهي مؤشرات تعكس تغير حالة الطقس بما يفرض استعدادات أكبر مع بداية الأسبوع.

تقلبات مفاجئة وفق قطاع المناخ بالزراعة

من جانبه، أعلن الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن البلاد تتعرض لتقلبات جوية سريعة تبدأ بارتفاع درجات الحرارة اليوم السبت وغداً الأحد، تليها موجة انخفاض حاد بداية من يوم الإثنين، وسط تحذيرات من تأثير حالة الطقس على مختلف الأنشطة اليومية.

تحذيرات من الشبورة وضرورة الحذر على الطرق

وأشار فهيم إلى أن الارتفاع المؤقت اليوم وغداً تصاحبه شبورة مائية كثيفة خلال ساعات الصباح الباكر والمتأخر من الليل، خصوصًا على الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق السريعة، داعيًا إلى توخي الحذر أثناء القيادة، وعدم الانخداع بتحسن حالة الطقس خلال ساعات النهار، وذلك تجنبًا للحوادث الناتجة عن انخفاض الرؤية.

موجة انخفاض قصيرة الزمن لكنها قوية التأثير

وأكد رئيس مركز معلومات المناخ أن موجة الطقس الحادة قصيرة ولكن تأثيرها واضح، إذ يشهد يوم الإثنين انخفاضًا يصل إلى 10 درجات مئوية، مع فرص لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة، ما يجعل متابعة حالة الطقس أمرًا ضروريًا خلال النصف الثاني من الأسبوع، خاصة للمزارعين والطلاب والعاملين الذين يبدأون يومهم في الفترات الباكرة.

حالة الطقس بين تقلبات سريعة وفرص أمطار متفاوتة

وبينما تترقب البلاد تغيرات حادة خلال الأيام المقبلة، تظل حالة الطقس مرهونة بمنظومة الضغط الجوي القادمة من أوروبا، مع تأكيد الخبراء أن نهاية الأسبوع قد تشهد استقرارًا نسبيًا، لكن دون الابتعاد عن فرص الأمطار، وهو ما يجعل الأيام المقبلة تحت متابعة دقيقة من الجهات المختصة والمواطنين على حد سواء.