تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس

قدمت مذيعه صدى البلد إيمان عبد اللطيف، تفاصيل الطقس حيث كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد وصلت اليوم لذروة ارتفاع قيم درجات الحرارة وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث بدأت درجات الحرارة في الارتفاع تدريجيا بداية من يوم الثلاثاء الماضي.

وأضافت أن البلاد تسجل اليوم ارتفاع في درجات الحرارة بفارق 3 درجات عن الأمس، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية الصحراوية، والتي تكون مرتفعة في قيم درجات الحرارة، ووجود امتداد في مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

ولفتت إلى أن المرتفع الجوي يعمل على زيادة سطوع أشعة الشمس وارتفاع قيم درجات الحرارة، لتسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبري 33 درجة مئوية، بفارق 6 أو 7 درجات عن المعدلات الطبيعية في مثل هذا اليوم.

وشددت على أن الطقس خلال فترة النهار حار على أغلب المحافظات، ولكن مع غياب أشعة الشمس يكون هناك اختلاف واضح في درجات الحرارة، بفارق 12 درجة مئوية في بعض الأماكن، خاصة في فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر.