طقس الإثنين.. انخفاض درجات الحرارة غدا وأمطار متفاوتة بهذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اعتبارا من غدا الاثنين، سوف تشهد انخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية تتراوح ما بين 24 إلى 26 درجة، والقاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 26 إلى 28 درجة، وجنوب البلاد تتراوح ما بين 27 إلى 32 درجة.

حالة الطقس غدا

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اعتبارا من الغد، يشهد فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد وسيناء ومحافظة البحر الأحمر.

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا، يكون خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد، معتدل في أول الليل مائل للبرودة في أخره.

يظل نشاط الشبورة المائية صباحا على الطرق هي الظاهرة الجوية المؤثرة في حالة الطقس خلال هذه الفترة، حيث يكون هناك نشاط شبورة مائية من الثانية بعد منتصف الليل، حتى العاشرة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

درجات الحرارة غدا

يشهد الطقس غدا، الاثنين، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد، محافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 16 درجة

شمال الصعيد 28 للعظمى والصغرى 14 درجة

جنوب الصعيد 32 للعظمى والصغرى 18 درجة