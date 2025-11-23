سحب وأمطار.. حالة الطقس المتوقعة يوم الأحد 23 نوفمبر 2025

تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى استمرار ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، ليسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارًا على معظم المناطق، معتدل الحرارة في أول الليل ومائل للبرودة في آخره.

شبورة مائية وتحذيرات القيادة

حذرت الهيئة من الشبورة المائية التي تبدأ من بعد منتصف الليل وحتى الساعة العاشرة صباحًا، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، داعية السائقين إلى توخي الحذر أثناء القيادة.

السحب وفرص الأمطار

تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، مع فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية على مناطق حلايب وشلاتين ومرسى علم على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على أبو سمبل وأسوان والسلوم ومطروح. كما يتوقع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة على المدن والعواصم

القاهرة الكبرى

القاهرة الصغرى 18 والعظمى 32

العاصمة الإدارية الصغرى 16 والعظمى 32

6 أكتوبر الصغرى 16 والعظمى 31

بنها الصغرى 17 والعظمى 31

الوجه البحري والدلتا

دمنهور الصغرى 17 والعظمى 29

وادى النطرون الصغرى 16 والعظمى 31

كفر الشيخ الصغرى 17 والعظمى 29

المنصورة الصغرى 17 والعظمى 32

الزقازيق الصغرى 18 والعظمى 32

شبين الكوم الصغرى 17 والعظمى 31

طنطا الصغرى 18 والعظمى 31

مدن السواحل الشمالية

دمياط الصغرى 20 والعظمى 29

بورسعيد الصغرى 21 والعظمى 29

الإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 27

العلمين الصغرى 17 والعظمى 27

مطروح الصغرى 16 والعظمى 24

السلوم الصغرى 15 والعظمى 24

سيوة الصغرى 13 والعظمى 27

مدن القناة وشمال سيناء

الإسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 33

السويس الصغرى 18 والعظمى 32

العريش الصغرى 17 والعظمى 33

رفح الصغرى 16 والعظمى 32

جنوب سيناء

رأس سدر الصغرى 18 والعظمى 30

نخل الصغرى 16 والعظمى 30

سانت كاترين الصغرى 11 والعظمى 23

الطور الصغرى 18 والعظمى 30

طابا الصغرى 16 والعظمى 29

شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 32

مدن البحر الأحمر

الغردقة الصغرى 19 والعظمى 30

مرسى علم الصغرى 19 والعظمى 31

شلاتين الصغرى 22 والعظمى 30

حلايب الصغرى 21 والعظمى 27

أبو رماد الصغرى 21 والعظمى 29

رأس حدربة الصغرى 21 والعظمى 28

شمال الصعيد

الفيوم الصغرى 17 والعظمى 32

بنى سويف الصغرى 16 والعظمى 32

المنيا الصغرى 15 والعظمى 32

جنوب الصعيد