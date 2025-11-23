قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
سقوط شرفتي عقار وتضرر 3 سيارات بالإسكندرية
فيديو

خلال يومى انتخابات مجلس النواب.. 315 مدرسة تحصل على إجازة بالقليوبية

قدمت مذيعة موقع صدى البلد الإخباري إيمان عبد اللطيف بعض التفاصيل الجديدة حول الاستعداد لانتخابات مجلس النواب، منوهة بأن مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، منحت المدارس التي تستضيف مقرات لجان انتخابات مجلس النواب 2025 بالمحافظة، إجازة يومي الإثنين والثلاثاء.

وأوضحت أن عدد تلك هذه المدارس يبلغ حوالي 315 مدرسة، حيث تم تسليم تلك المدارس إلى الجهات المختصة لبدء الإعداد والتجهيز لاستقبال الناخبين في اليومين المحددين من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، مع انتظام الدراسة بباقي المداس التي لا تتضمن لجانا انتخابية.

ويتنافس في انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة القليوبية، 71 مرشحا، في 6 دوائر انتخابية، وهي دائرة بنها وكفر شكر بإجمالي 14 مرشحا، ودائرة طوخ وقها بإجمالي 11 مرشحا، ودائرة شبرا الخيمة بإجمالي 11 مرشحا، ودائرة قليوب والقناطر الخيرية بإجمالي 16 مرشحا، ودائرة الخانكة والخصوص والعبور بإجمالي 14 مرشحا، ودائرة شبين القناطر بإجمالي 5 مرشحين.

وبلغ إجمالي عدد المقرات التي تم إعدادها على مستوى محافظة القليوبية 321 مقرا انتخابيا، ضم 500 لجنة فرعية موزعة على كل مراكز ومدن وأحياء المحافظة، فيما بلغ إجمالي عدد الناخبين ومن يحق لهم التصويت بانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة القليوبية 3 ملايين و650 ألفا و935 ناخبا وناخبة، موزعة على مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

وأكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة خلال هذه الفترة المهمة، موضحا أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن دورها يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، مشددًا على الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه جميع المرشحين.

وزير التعليم

بعد قليل.. قرارات عاجلة من التعليم للحفاظ على أمن وسلامة طلاب المدارس

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

وزير التعليم

التعليم: مهلة اسبوعين لاعتماد صحيفة الاحوال الجنائية لجميع العاملين بالمدارس

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

ياسمين عبد العزيز

خلي بالك من نفسك.. وصلة رقص بين ياسمين عبد العزيز واحمد السقا| فيديو

احمد بتشان

أحمد بتشان يطمئن جمهوره بعد تعرضه لحادث سير

ميرفت سلامة

منى عبد الغني تنعي ميرفت سلامة

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

