محمد صلاح يصل إلى هدفه رقم 61 مع منتخب مصر بعد ثنائية أمام جيبوتي

حسم منتخب مصر تأهله رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد فوزه الكبير على منتخب جيبوتي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب مراكش بالمغرب، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية.

تألق النجم المصري محمد صلاح قائد المنتخب الوطني، بعدما أحرز هدفين في الدقيقتين 13 و28، عقب الهدف الافتتاحي الذي سجله إبراهيم عادل في الدقيقة 8، قبل أن يختتم المنتخب مهرجان الأهداف في الشوط الثاني.





بهذا الانتصار، رفع منتخب مصر رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، ليضمن التأهل رسميًا إلى مونديال 2026 قبل الجولة الأخيرة أمام غينيا بيساو، متفوقًا بفارق كبير عن بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني.

ويُعد هذا التأهل هو الثالث في تاريخ الفراعنة خلال آخر 20 عامًا، بعد صعودهم إلى نسختي 1990 و2018، ليؤكد الفريق بقيادة حسام حسن عودة الكرة المصرية إلى مكانتها الطبيعية على الساحة الإفريقية.



صلاح يواصل كتابة التاريخ



رفع محمد صلاح رصيده إلى 61 هدفًا دوليًا بقميص منتخب مصر، بعد أن كان يمتلك 59 هدفًا قبل اللقاء، ليواصل تصدره قائمة الهدافين التاريخيين للفراعنة.

كما رفع رصيده في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم إلى 20 هدفًا، ليصبح الهداف التاريخي لتصفيات القارة السمراء متفوقًا على أبرز نجوم إفريقيا مثل صامويل إيتو وديدييه دروجبا.