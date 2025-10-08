إبراهيم فايق يعلق على هدف مصر الأول أمام جيبوتي

علّق الإعلامي ابراهيم فايق على هدف من صناعة اللاعب أحمد سيد زيزو نجم المنتخب المصري في مباراة منتخب مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم.



وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"بالراحة يا زيزو".

أحرز منتخب مصر الهدف الثاني في شباك جيبوتي من عمر الشوط الأول ، في المباراة التي تجمع المنتخبين حالياً علي ملعب إستاد العربي الزواني من دور المجموعات ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

وجاء هدف منتخب مصر الثاني في الدقيقة 15 , عن طريق محمد صلاح .

وأضاف منتخب مصر الهدف الثاني في الدقيقة 8 ، بعد عرضية متقنة من الجبهة اليمنى عن طريق أحمد سيد زيزو إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها إبراهيم عادل برأسية وضعت الكرة داخل الشباك.