صورة أثارت جدلا واسعا.. لماذا ارتدى زيزو قميص حارس المرمى؟

في مشهد أثار جدلًا واسعًا بين جماهير النادي الأهلي، ظهر أحمد سيد "زيزو" نجم الفريق عقب مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية مرتديًا قميص زميله مصطفى شوبير، حارس الفريق الاحتياطي.

هذه المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب انتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدفين، مما عزز ترتيب الفريق في الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية

تمكن الأهلي من السيطرة على مجريات المباراة بشكل تام، حيث أظهر أداءً قويًا طوال فترات اللقاء الذي انتهي برباعية للمارد الأحمر.

سجل الأهداف كلاً من أحمد نبيل كوكا، وياسين مرعي، ومحمد شريف، وأشرف بن شرقي، ليحقق الفريق انتصاره الرابع على التوالي ويرفع رصيده إلى 18 نقطة في جدول الدوري.

جدير بالذكر أن الأهلي بهذا الفوز تساوى في النقاط مع الزمالك والمصري، حيث يتصدر الثلاثي ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة لكل فريق، مع وجود مباراة متبقية للأهلي، حال فوزه بها ينفرد بصدارة الترتيب.

مباراة الأهلى القادمة

يواجه الأهلي في مباراته المقبلة فريق إيجل نوار في بورندي، في إطار مباراة الذهاب من دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، أحد أيام 17، 18، 19 من شهر أكتوبر الجاري.

ويستضيف الأهلي مباراة الإياب أمام إيجل نوار البوروندي، الحاسمة للمتأهل إلى دور المجموعات في دوري الأبطال، في القاهرة، أحد أيام 24، 25، و26 أكتوبر.

ويسعى الأهلي، حامل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة القارية (11 لقبًا)، لتخطي هذا الدور والوصول إلى مرحلة المجموعات، في بداية رحلة جديدة نحو استعادة اللقب الذي خسره في النسخة الماضية.

سبب ارتداء زيزو لقميص شوبير

بعد انتهاء المباراة، ونتيجة للطقس البارد، تسبب عدم وجود ملابس بديلة على دكة البدلاء في إجبار زيزو على اتخاذ قرار ارتداء قميص مصطفى شوبير.

وبحسب التقارير الصحفية المتداولة، فإن زيزو كان يعاني قبل المباراة من بعض الأعراض التي جعلته يخشى من التعرض للإنفلونزا، مما دفعه إلى التفكير في عدم استكمال ارتداء ملابسه بعد المباراة لتفادي تفاقم حالته الصحية.

هذا الموقف لم يكن مجرد تدبير طبي، بل عكست العلاقة الطيبة بين زيزو وشوبير، حيث تعامل الاثنان مع الأمر كنوع من الدعابة والمزاح.