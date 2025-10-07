زيزو ينتصر على الزمالك.. قصة تحقيقات اتحاد الكرة مع زيزو و النادي

فجر مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة مفاجأة من العيار الثقيل بشأن شكوي أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي ضد نادي الزمالك السابق حيث قامت اللجنة القانونية برئاسة المستشار محمد الماشطة بالانتهاء من التحقيق.





قال المصدر: قانونية الجبلاية إنتهت من التحقيقات التى أجريت خلال الأيام الماضية في الشكوى المتبادلة بين الزمالك وأحمد سيد زيزو لاعب الأهلي بشأن توقيعه للقلعة الحمراء والمستحقات المتأخرة لدى القلعة البيضاء.





وكان نادي الزمالك قد تقدم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة لإيقاف زيزو 4 أشهر وإيقاف قيد الأهلي لفترتي قيد مستندا على توقيع اللاعب للأهلي خلال سريان عقده مع الزمالك.



https://youtube.com/shorts/IRjsIP6qfPY