الرئيس السيسي يشيد بموقف فرنسا الداعم لفلسطين.. والتأكيد على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
الرئيس السوري يستقبل وفدا أمريكيا في دمشق لبحث تفعيل اتفاق العاشر من مارس
بـ القاضية | تفاصيل انتصار زيزو على الزمالك في قلب اتحاد الكرة
البرغوثي وسعدات يدخلون مطالب حماس بقوائم الأسرى المطلوب الإفراج عنهم
حماس تؤكد استعدادها لتسليم جميع الرهائن والمحتجزين الأحياء والجثامين
مصادر للقاهرة الإخبارية: مصر تكثف جهودها مع مختلف الأطراف للتوصل إلى اتفاق واضح لتنفيذ خطة ترامب
الشرقية كلها حاضرة .. بدء عزاء أحمد عمر هاشم في قرية بني عامر بالزقازيق
وسط حفاوة شعبية ورسمية.. البابا تواضروس يختتم زيارة رعوية استغرقت 8 أيام لـ 7 إيبارشيات و 8 أديرة في أسيوط
أكسيوس: ترامب عازم على إعادة المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة الأيام المقبلة
سفارة رومانيا تهنئ مصر على فوز خالد العناني بمنصب مدير اليونسكو
الداخلية تعلن البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة 2026.. الشروط والمواعيد
دبلوماسي روسي: وزير الخارجية الأفغاني أكد لموسكو رفض بلاده تأسيس أي قاعدة عسكرية أجنبية داخل بلاده
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بـ القاضية | تفاصيل انتصار زيزو على الزمالك في قلب اتحاد الكرة

زيزو
زيزو
يسري غازي

تصاعدت وتيرة أزمة الشكاوي المتبادلة بين أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي ونادي الزمالك بسبب إنتقال اللاعب إلي صفوف القلعة الحمراء والمستحقات المالية المتأخرة لدي البيت الأبيض.


زيزو طلب الحصول على 83 مليون جنيه عبارة عن مستحقاته بعد رحيله من نادي الزمالك وإنتقاله إلي صفوف النادي الأهلي.

وتقدم أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي بشكوى رسمية ضد نادي الزمالك من أجل الحصول على مستحقاتة المتأخرة التى اقتربت من 83 مليون جنيه وفقا لأقواله أمام اللجنة القانونية. 


من جانبه نادي الزمالك تقدم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة لإيقاف زيزو 4 أشهر وإيقاف قيد الأهلي لفترتي قيد مستندا على توقيع اللاعب للأهلي خلال سريان عقده مع الزمالك.
 

جلسة استماع لـ زيزو بـ اتحاد الكرة 
 

خضع أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي إلي جلسة استماع فى اتحاد الكرة بـ الشئون القانونية بمعرفة المستشار محمد الماشطة لـ مناقشة شكوي نادي الزمالك ضده.
 
زيزو حضر إلي مقر اتحاد الكرة رفقة محاميه أشرف عبدالعزيز ووالده ونفى توقيعه للأهلي قبل انتهاء عقده مع الزمالك وطلب من لجنة شؤون اللاعبين الكشف عن المستندات التي تثبت صحة موقف الأبيض في هذه الواقعة.  


وأعلن اتحاد الكرة انتهاء التحقيقات مع أحمد مصطفى زيزو لاعب النادي الأهلى بعد خضوعه لجلسة استماع بمعرفة المستشار محمد الماشطة المستشار القانونى لاتحاد الكرة فى شكوى نادى الزمالك ضده. 


واستمرت جلسة التحقيقات مع أحمد سيد زيزو 5 ساعات قدم خلالها اللاعب ووالده والمحامى الخاص به الأوراق والمستندات رداً على شكوى الزمالك. 


اللاعب أوضح أنه تعرض « على حد وصفه» لـ”أسوأ معاملة” من إدارة الزمالك، حيث تم منعه من التدريبات والتحريض ضده بين الجماهير. 


وأشار إلى أن حملات التشويه بدأت عقب انتشار فيديو إزالة صورته من ملعب الناشئين، الأمر الذي جعله يشعر بتهديد على حياته.
 

زيزو قال إنه عاد للتدريبات بعد حصوله على تطمينات بعودة الأمور لطبيعتها، لكنه فوجئ بتصرفات وصفها بالمهينة، مثل إلقاء صوره على الأرض ودهسها، وهو ما سبب له صدمة نفسية كبيرة.


وكشف اللاعب أنه طلب من رئيس الزمالك حسين لبيب التحدث مع والده أكثر من مرة لحسم ملف تجديد عقده أو السماح له بالرحيل إلى الدوري السعودي مقابل عرض مالي مغري، لكن الأمر لم يحسم بالشكل المطلوب.
 
وفيما يتعلق بملف سفره إلى أمريكا للحصول على تأشيرة استعداداً للمشاركة في كأس العالم مع الأهلي، أكد زيزو أن ذلك لا يخالف اللوائح، متسائلاً: “هل لدى الزمالك مستند يثبت أنني غادرت دون موافقتهم؟”.


زيزو ينتصر على الزمالك
 

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن شكوي أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي السابق ضد نادي الزمالك حيث قامت اللجنة القانونية برئاسة المستشار محمد الماشطة بالانتهاء من التحقيق.

قال المصدر: قانونية الجبلاية إنتهت من التحقيقات التى أجريت خلال الأيام الماضية في الشكوى المتبادلة بين الزمالك وأحمد سيد زيزو لاعب الأهلي بشأن توقيعه للقلعة الحمراء والمستحقات المتأخرة لدى القلعة البيضاء. 

وأفاد المصدر أن اللجنة القانونية في اتحاد الكرة سوف تصدر قراراتها الحاسمة في قادم الساعات بشأن الشكاوي المتبادلة بين أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي ونادي الزمالك.


أضاف: قانونية اتحاد الكرة سوف يعلن رفض شكوى نادي الزمالك بشأن توقيع أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي خلال عقده مع القلعة البيضاء وذلك نظرا لفشل إدارة البيت الأبيض في تقديم أى مستند رسمي يفيد مخالفة اللاعب وتوقيعه للقلعة الحمراء في آخر 6 أشهر من عقده.


أردف: قانونية اتحاد الكرة لم تقبل ما استند عليه مسؤلي نادي الزمالك من بعض التصريحات والأخبار الصحفية التى تفيد بتوقيع أحمد سيد زيزو للنادي الأهلي أثناء سريان عقده مع إدارة القلعة البيضاء. 


واختتم حديثه قائلا: شكوى أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي ضد الزمالك بشأن مستحقاته المتأخرة استجابت لها قانونية اتحاد الكرة واستقرت على منح أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي جزء كبير من المستحقات المالية لصالح لدي نادي الزمالك.

 طلب جديد من الزمالك 


طلب مسئولو نادي الزمالك مجددًا عقد جلسة استماع للنادي أمام لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم لتقديم مستندات جديدة في شكوى النادي ضد أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك السابق والأهلي الحالي.


وأكد نادي الزمالك على رغبته في الخضوع لجلسة استماع جديدة أمام لجنة شئون اللاعبين من أجل تقديم مستندات جديدة تدعم موقف النادي في شكواه ضد زيزو.


وتأتي خطوة نادي الزمالك بعد تردد أنباء عن رفض لجنة شئون اللاعبين شكوى الزمالك ضد زيزو مع تحمل النادي مقابل مالي أكثر من 40 مليون جنيه لصالح زيزو وهي جزء من مستحقات اللاعب.

زيزو الزمالك الاهلي اتحاد الكرة قانونية الجبلاية

