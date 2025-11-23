السودان.. ديوان الضرائب يخصص إيرادات هذا العام للمجهود الحربي

قال الأمين العام لديوان الضرائب في السودان، بدر التمام محمد سعد، إن إيرادات المؤسسة هذا العام تجاوزت 2 تريليون جنيه سوداني، بما يعادل 1.3 مليار دولار، وخصّصت كلها للمجهود الحربي.

2.8 تريليون جنيه إيرادات الضرائب في السودان

وقال بدر التمام محمد سعد، في تصريح صحفي، إن ديوان الضرائب "حقق إيرادات بلغت 2.8 تريليون جنيه بما يعادل مليار وثلاثمائة مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 230% من الربط المحدد حتى أكتوبر 2025".

وأضاف: "كل إيرادات الضرائب في هذه الفترة تنصب للمجهود الحربي؛ من أجل توفير كل الاحتياجات لمعركة الكرامة".

وتعهد المسؤول ببذل المزيد من الجهود لزيادة الإيرادات والرافد لخزانة الدولة؛ باعتبار ديوان الضرائب أحد أكبر الوحدات الإيرادية، مشيرا إلى أن الديوان لن يخذل الدولة في هذه الفترة الاستثنائية.

وواجهت مؤسسات الدولة في بداية اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، صعوبات بالغة في تحصيل الإيرادات العامة، لكن سرعان ما بدأت في التعافي دون أن يشمل ذلك دارفور وأجزاء واسعة من منطقة كردفان الكبرى.