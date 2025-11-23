صحة لبنان تعلن الحصيلة النهائية للغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ، في بيان لها اليوم الأحد، الحصيلة النهائية للغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

الحصيلة النهائية للغارة

وجاء في بيان الوزارة: "5 قتلى و28 جريحا في حصيلة نهائية للغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت".

وأعلنت إسرائيل في وقت سابق، استهداف القائم بأعمال رئيس أركان "حزب الله" اللبناني، أبو علي الطبطبائي، في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأكد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، على أن استهداف إسرائيل للضاحية الجنوبية بعد ظهر اليوم الأحد، وفي يوم يصادف ذكرى استقلال لبنان، يشكل "دليلاً إضافيا" على أنها لا تأبه للدعوات المتكررة لوقف اعتداءاتها وترفض تطبيق القرارات الدولية والمساعي الرامية لوضع حد للتصعيد وإعادة الاستقرار إلى لبنان والمنطقة.

وأضاف عون ، أن "لبنان الذي التزم وقف الأعمال العدائية منذ نحو سنة، وقدم المبادرة تلو الأخرى، يجدد دعوته للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والتدخل بقوة وبجدية لوقف الاعتداءات على لبنان وشعبه، منعا لأي تدهور يعيد التوتر إلى المنطقة وحقناً لمزيد من الدماء".

