أخبار البلد

مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث تنظم ندوة علمية حول تاريخ الهكسوس

محمد الاسكندرانى

تعلن مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث عن تنظيم ندوة ثقافية وأثرية كبرى بعنوان "الهكسوس في التاريخ والآثار: المنظور المصري"، يُلقيها الأستاذ الدكتور أيمن عشماوي، مستشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورئيس قطاع الآثار المصرية السابق، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 13 يناير.

مؤسسة زاهي حواس 

تأتي هذه الندوة في إطار رسالة المؤسسة لرفع الوعي الأثري وتصحيح المفاهيم التاريخية لدى الجمهور والمتخصصين، حيث تسلط الضوء على واحدة من أكثر الفترات التاريخية إثارة للجدل، وهي فترة وجود الهكسوس في مصر وتأثيرهم وتأثرهم بالحضارة المصرية القديمة.

اوضحت مؤسسة زاهى حواس، أن محاور الندوة سيصحبنا فيها الدكتور أيمن عشماوي في رحلة بحثية وتاريخية عبر أربعة محاور أساسية:

 المفاهيم المغلوطة: كشف حقيقة أصل وجنس الهكسوس بناءً على المصادر التاريخية وتصحيح الأخطاء الشائعة حول هذه الفترة.

 خريطة الآثار: استعراض المواقع الأثرية التي كُشف فيها عن آثار الهكسوس، مع تحليل لنماذج من مقابرهم، وعاداتهم في الدفن، وتطور الأسلحة في عهدهم.

 لغة الحفائر: كيف تقدم الآثار المادية تفسيراً دقيقاً للنصوص التاريخية القديمة وتملأ الفجوات المعرفية.

 الاستراتيجية العسكرية: تحليل ملحمة طرد الهكسوس وكيف تطور الفكر العسكري المصري خلال معارك التحرير.


يذكر أن يتمتع الدكتور أيمن عشماوي بمسيرة مهنية وأكاديمية حافلة، حيث قاد العديد من البعثات الأثرية في أهم مواقع "شرق الدلتا" (المقر الرئيسي للهكسوس قديماً)، ومنها حفائر تل الضبعة (أواريس) بالتعاون مع البعثة النمساوية، وتل حبوة بسيناء، وتل بسطة. وباعتباره مستشاراً للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، يمتلك د. عشماوي رؤية عميقة تربط بين العمل الميداني والبحث الأكاديمي الرصين.

وتعد مؤسسة زاهي حواس مركزاً إشعاعياً يهدف إلى الحفاظ على التراث المصري ونشر الوعي الأثري محلياً ودولياً، وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الفعاليات التي تستضيف فيها المؤسسة كبار العلماء والخبراء لمناقشة قضايا التاريخ المصري برؤية علمية ومن منظور وطني.
الدعوة عامة لجميع المهتمين بالتاريخ والآثار.

مؤسسة زاهي حواس الهكسوس الهكسوس في التاريخ والآثار مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث

