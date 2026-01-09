الصحة: تنفذ برامج تدريبية متخصصة لدعم خدمات الصحة النفسية بالمحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ برنامج تدريبي متخصص في مجال الصحة النفسية بمحافظة الإسكندرية، شمل 3 تدريبات متوازية لدعم خدمات الصحة النفسية بمراكز الرعاية الأولية، وتعزيز الوعي بالصحة النفسية للمراهقين، ودعم الصحة النفسية للمرأة.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن البرنامج استهدف تدريب نحو 70 من مقدمي الخدمة بمستشفيات الصحة النفسية ومراكز الرعاية الأولية، من خلال محتوى يجمع الجوانب النظرية والتطبيقية، لرفع كفاءة الكوادر وتحسين جودة الخدمات، بالتعاون بين الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والمنظمة الدولية للهجرة.

مشاركة نحو 70 متدربًا

أضاف «عبدالغفار» أنه من المقرر تنفيذ برنامج تدريبي آخر بمحافظة أسوان خلال الفترة من 11 إلى 15 يناير 2026، يشمل 3 تدريبات متوازية تركز على الصحة النفسية للمراهقين، ومناهضة العنف ضد المرأة، وعلاج السيدات اللاتي يعانين من اضطرابات تعاطي المواد المخدرة، بمشاركة نحو 70 متدربًا من مقدمي الخدمات بمستشفيات الصحة النفسية على مستوى الجمهورية ومراكز الرعاية الأولية بأسوان.

أكد الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن هذه البرامج تأتي في إطار تطوير منظومة الصحة النفسية، وبناء قدرات مقدمي الخدمة، وتعزيز التكامل بين خدمات الصحة النفسية وصحة المرأة، لضمان تقديم خدمات نفسية متكاملة ومستدامة للمواطنين بمختلف المحافظات.