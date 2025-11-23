قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

رنا عصمت

براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك البطاطا الحلوة تضيف قوام كريمي، به فوائد غنية بالألياف، فيتامين A، وبتحافظ على الطاقة لساعات.

لذا قدمت الشيف ثريا الألفى عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك.

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

المكونات:

1 كوب بطاطا حلوة مهروسة

2 معلقة كبيرة زبدة فول سوداني

2 بيضة

1/4 كوب عسل

1 معلقة صغيرة فانيليا

2/3 كوب كاكاو خام

1/2 معلقة كبيرة بيكنج باودر

1/2 معلقة صغيرة ملح

1/2 بار دارك شوكليت مبشور

الطريقة:

نخلط البطاطا المهروسة مع البيض والعسل في الخلاط حتى تتجانس.

نضيف باقي المكونات ونقلب جيداً.

نصب الخليط في قالب ونخبزه في فرن مُسخن على 180 درجة لمدة 25-30 دقيقة.

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك طريقة براونيز البطاطا الحلوة طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة

