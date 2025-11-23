رسميًا.. سعر الدولار اليوم في البنوك

شهدت تعاملات اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025 استقراراً نسبياً في سعر الدولار أمام الجنيه، مع تفاوت طفيف بين البنوك المختلفة.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن سعر الدولار بلغ 47.55 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع، في حين سجلت البنوك بعض الاختلافات الطفيفة لتعكس سياسات البيع والشراء الخاصة بكل بنك وحجم السيولة.





أسعار الدولار في البنوك الحكومية

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

سجل سعر الشراء 47.56 جنيه، والبيع 47.66 جنيه، وهو سعر قريب من المتوسط العام في السوق، ويعكس سياسة البنك في تقديم أسعار تنافسية للعملاء.

سعر الدولار في بنك مصر:

بلغ سعر الشراء 47.58 جنيه، والبيع 47.68 جنيه، ويعد البنك من أكبر البنوك الحكومية في مصر، حيث يشهد حركة نشطة في تحويلات الأفراد والشركات.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

سجل 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع، مواكباً أسعار بنك مصر تقريباً، ويقدم خدماته لقطاع كبير من العملاء في المحافظات المختلفة.

أسعار الدولار في البنوك الخاصة

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB):

سجل سعر الدولار 47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع، ويعد CIB أحد أبرز البنوك الخاصة في مصر، حيث تتميز عملياته بالمرونة وسرعة التحويلات.

البنك العقاري المصري العربي:

بلغ سعر الشراء 47.40 جنيه، والبيع 47.50 جنيه، وهو أقل قليلاً من متوسط السوق، ما قد يشير إلى استراتيجيات البنك في جذب العملاء بالأسعار التنافسية.



بنك البركة:

سجل 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، في سياق سياسة البنك المتوازنة بين العملاء الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.

بنك قناة السويس:

سجل سعر الشراء 47.68 جنيه، والبيع 47.78 جنيه، وهو الأعلى بين البنوك، ما يعكس الفروق الطبيعية بين البنوك بناءً على حجم السيولة والسياسات التسويقية.

أسعار الدولار اليوم لم تشهد أي تقلبات حادة، ما يشير إلى استقرار نسبي في سوق العملات الأجنبية في مصر مع وجود سيولة كافية نتيجة ارتفاع الاحتاطي لاكثر من 50 مليار دولار.

تعكس الفروق البسيطة بين البنوك الحكومية والخاصة سياسات كل بنك فيما يتعلق بتقديم سعر جذاب للعملاء، وكذلك حجم التحويلات النقدية مقابل التحويلات البنكية.