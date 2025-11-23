قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
سقوط شرفتي عقار وتضرر 3 سيارات بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

رسميًا.. سعر الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
عبد العزيز جمال

شهدت تعاملات اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025 استقراراً نسبياً في سعر الدولار أمام الجنيه، مع تفاوت طفيف بين البنوك المختلفة.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن سعر الدولار بلغ 47.55 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع، في حين سجلت البنوك بعض الاختلافات الطفيفة لتعكس سياسات البيع والشراء الخاصة بكل بنك وحجم السيولة.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

أسعار الدولار في البنوك الحكومية

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
سجل سعر الشراء 47.56 جنيه، والبيع 47.66 جنيه، وهو سعر قريب من المتوسط العام في السوق، ويعكس سياسة البنك في تقديم أسعار تنافسية للعملاء.

سعر الدولار في بنك مصر:
بلغ سعر الشراء 47.58 جنيه، والبيع 47.68 جنيه، ويعد البنك من أكبر البنوك الحكومية في مصر، حيث يشهد حركة نشطة في تحويلات الأفراد والشركات.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:
سجل 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع، مواكباً أسعار بنك مصر تقريباً، ويقدم خدماته لقطاع كبير من العملاء في المحافظات المختلفة.

أسعار الدولار في البنوك الخاصة

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB):
سجل سعر الدولار 47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع، ويعد CIB أحد أبرز البنوك الخاصة في مصر، حيث تتميز عملياته بالمرونة وسرعة التحويلات.

البنك العقاري المصري العربي:
بلغ سعر الشراء 47.40 جنيه، والبيع 47.50 جنيه، وهو أقل قليلاً من متوسط السوق، ما قد يشير إلى استراتيجيات البنك في جذب العملاء بالأسعار التنافسية.

سعر الدولار اليوم

بنك البركة:
سجل 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، في سياق سياسة البنك المتوازنة بين العملاء الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.

بنك قناة السويس:
سجل سعر الشراء 47.68 جنيه، والبيع 47.78 جنيه، وهو الأعلى بين البنوك، ما يعكس الفروق الطبيعية بين البنوك بناءً على حجم السيولة والسياسات التسويقية.

أسعار الدولار اليوم لم تشهد أي تقلبات حادة، ما يشير إلى استقرار نسبي في سوق العملات الأجنبية في مصر مع وجود سيولة كافية نتيجة ارتفاع الاحتاطي لاكثر من 50 مليار دولار.

تعكس الفروق البسيطة بين البنوك الحكومية والخاصة سياسات كل بنك فيما يتعلق بتقديم سعر جذاب للعملاء، وكذلك حجم التحويلات النقدية مقابل التحويلات البنكية.

أسعار الدولار سعر الدولار الأمريكي سعر الدولار أمام الجنيه البنك الأهلي المصري أسعار الدولار في البنوك الخاصة سعر الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

بعد قليل.. قرارات عاجلة من التعليم للحفاظ على أمن وسلامة طلاب المدارس

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

وزير التعليم

التعليم: مهلة اسبوعين لاعتماد صحيفة الاحوال الجنائية لجميع العاملين بالمدارس

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

تصوير الحياة البرية

على مدى 10 سنوات.. كاميرا في عرين مهجور تكشف أسرار الحياة البرية | ما القصة؟

رونالدو

5 صفعات مؤلمة من الفيفا لـ كريستيانو رونالدو.. توتر متصاعد رغم التاريخ

قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلي

مجانا.. طريقة مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
روبي
روبي

فيديو

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد