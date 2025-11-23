قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
سقوط شرفتي عقار وتضرر 3 سيارات بالإسكندرية
اقتصاد

سعر الدولار مساء اليوم الأحد 23-11-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات الأحد الموافق 23-11-2025 داخل البنوك المصرية البالغ عددها 36 بنكًأ حكومياً وخاصا.

ارتفاع الدولار

وصعد سعر الدولار أمام الجنيه مقدار 17 قرشا على الأقل بمختلف البنوك للمرة الثانية على التوالي منذ نهاية الأسبوع الماضي.

سعر الدولار مقابل الجنيه

آخر تحديث لسعر الدولار

بلغ آخر تحديث سجله الدولار أمام الجنيه نحو 47.57 جنيه 

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في آخر اغلاق له بالبنك المركزي المصري نحو 47.57 جنيه للشراء و 57.67 جنيه للبيع

أقل سعر دولار 

بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47,13 جنيه للشراء و 47,23 جنيه للبيع في البنك القاهرة الحكومي

الدولار في البنوك الأخرى

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.39 جنيه للشراء و 47,49 جنيه للبيع في بنك HSBC.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47,4 جنيه للشراء و 47,5 جنيه للبيع في البنك العقاري المصري العربي

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 4748 جنيه للشراء و 47,58 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني

سعر الدولار

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47,5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنكي مصرف أبوظبي الإسلامي والإسكندرية.

متوسط السعر

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك نحو  47.56 جنيه للشراء و 47.57 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، البركة، الكويت الوطني، ميد بنك، أبوظبي التجاري،العربي الإفريقي الدولي، المصرف المتحد، كريدي أجريكول، فيصل الاسلامي"

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.58 جنيه للشراء و 47.68 جنيه للبيع في بنوك “ سايب، التجاري الدولي CIB، بيت التمويل الكويتي، المصري الخليجي، الأهلي المصري، مصر، قناة السويس، التعمير والاسكان”

سعر الدولار مقابل الجنيه

أعلي سعر 

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.63 جنيه للشراء و 47.73 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي

ووصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.59 جنيه للشراء و 47.69 جنيه للبيع في بنوك “ نكست، أبوظبي الأول، قطر الوطنيQNB”

