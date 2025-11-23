قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
واشنطن تستعد لمرحلة عمليات جديدة ضد فنزويلا وسط تصعيد مع مادورو
بالملايات.. الداخلية تصطاد شبكات دعارة بالنوادي والمولات وراغبي المتعة
جنيف تشهد محادثات حساسة لإنهاء الحرب في أوكرانيا وسط ضغوط أمريكية على كييف
وزير الخارجية: استمرار التنسيق الوثيق بين مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ
وزير خارجية: استقرار اليمن ضرورة لتحقيق الأمن الإقليمي وسلامة البحر الأحمر
وزيرة التضامن تتفقد العاصمة الإدارية الجديدة لمحافظة الوادي الجديد
الوطنية للإعلام تنعى الإعلامية ميرفت سلامة: مسيرة ثرية بالعطاء والإبداع
مصطفى عبد الرازق.. الشيخ الأديب أحدث إصدارات هيئة الكتاب في سلسلة عقول
وزير خارجية مصر يشدد على أهمية ترسيخ وقف إطلاق النار في قطاع غزة
الموعد الأخير لحجز تذاكر المتحف المصري الكبير من الشباك
البلدي يؤكل .. «شوبير» يعلّق على قرب تولي مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة
الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص خلال 8 أشهر.. ونواب: إقامة المشروعات الاستثمارية تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025

الدولار
الدولار
آية الجارحي

تباين سعر صرف الدولار اليوم، الأحد 23-11-2025،  في البنوك العاملة في مصر. .

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم، الأحد 23 نوفمبر 2025، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار اليوم في بنك الشركة المصرفية 47.42 جنيه للشراء و47.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  47.42 جنيه للشراء و47.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنك الأهلي المتحد 47.42 جنيه للشراء و47.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الاهلي المصري   47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم 

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي  47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة   47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار  في المصرف العربي 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست   47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر   47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي   47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل   47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان  47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد   47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار البنك العقاري المصري العربي   47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك 

سعر الدولار في اتش اس بي سي 47.39 جنيه للشراء و47.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول 47.38 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري   47.38 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه 

سعر الدولار مصرف أبوظبي الإسلامي  47.38 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات  47.38 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك  47.38 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن 

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 47.36 جنيه للشراء و47.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الامارات دبي 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة 47.13 جنيه للشراء و47.23 جنيه للبيع.

