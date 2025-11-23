تباين سعر صرف الدولار اليوم، الأحد 23-11-2025، في البنوك العاملة في مصر. .

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم، الأحد 23 نوفمبر 2025، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار اليوم في بنك الشركة المصرفية 47.42 جنيه للشراء و47.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.42 جنيه للشراء و47.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنك الأهلي المتحد 47.42 جنيه للشراء و47.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الاهلي المصري 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار البنك العقاري المصري العربي 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في اتش اس بي سي 47.39 جنيه للشراء و47.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول 47.38 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري 47.38 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار مصرف أبوظبي الإسلامي 47.38 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 47.38 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك 47.38 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 47.36 جنيه للشراء و47.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الامارات دبي 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة 47.13 جنيه للشراء و47.23 جنيه للبيع.