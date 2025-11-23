سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الأحد

صعد سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر علي مدار تعاملات الأسبوع الماضي بنحو 30 قرشا.

يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.



سعر الدولار في مصر

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنكي (التجاري الدولي CIB، الأهلي المتحد) لنحو 47.42جنيه للشراء و 47.52 جنيه للبيع.

وبصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك(نكست، العربي الأفريقي، مصر، المصرف العربي، المصرف المتحد، الشركة المصرفية الدولي، الأهلى، فيصل الإسلامي، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، قطر الوطني، العقاري المصري العربي، التعمير والإسكان) لنحو 47.40 جنيه للشراء و 47.50جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك إتش إس بي سي HSBC نحو 47.39 جنيه للشراء و 47.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك (كريدي أجريكول، ميد بنك، أبوظبي التجاري، تنمية الصادرات، مصرف أبوظبي الإسلامي) لنحو 47.38 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الكويت الوطني نحو 47.36جنيه للشراء و 47.46 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (الإسكندرية، قناة السويس) نحو 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو:

47.30 جنيه للشراء.

47.40 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك القاهرة عند:

47.13 جنيه للشراء.

47.23 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في البنك المركزي نحو:

47.38 جنيه للشراء.

47.52 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الأحد

47.42 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الأحد

47.40 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار في مصر

47.44 جنيه للبيع.