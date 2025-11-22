قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة التضامن تغرس نخلة في حديقة 30 يونيو بالوادي الجديد | شاهد
محافظ الجيزة: تخفيض 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء حال السداد الفوري
خلت من نجوم الأهلي.. ثنائي بيراميدز ضمن قائمة هدافي دوري الأبطال
نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم يتوقع وصول السياحة في مصر إلى 20 مليون سائح بنهاية 2025
حبس عصابة سلطان الأعرج للتسول في القاهرة والجيزة
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء كانت ومازالت ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي الديني
إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية
في 23 يومًا فقط| 360 مليون جنيه غسيل و200 ألف قرص مخدر.. الداخلية تطهر بؤر الجريمة
كيفية معرفة مكان لجنة التصويت بانتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية
أحمد شوبير يوضح تفاصيل إصابة حارس الأهلي محمد الشناوي
تقرير يكشف: حماس جمعت معلومات حساسة عن دبابات إسرائيلية ونجحت في تعطيلها قبل 7 أكتوبر
اقتصاد

رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم السبت

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

شهدت أسعار الدولار ارتفاعا في مصر  علي مدار تعاملات الأسبوع الماضي. 

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 22 نوفمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.
 

سعر الدولار في مصر اليوم السبت


سجل  سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنكي (التجاري الدولي CIB، الأهلي المتحد) لنحو 47.42جنيه للشراء و 47.52  جنيه للبيع.

وبصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك(نكست، العربي الأفريقي، مصر، المصرف العربي، المصرف المتحد، الشركة المصرفية الدولي، الأهلى، فيصل الإسلامي، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، قطر الوطني،العقاري المصري العربي، التعمير والإسكان) لنحو 47.40 جنيه للشراء و 47.50جنيه للبيع. 

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك إتش إس بي سي HSBC  نحو 47.39 جنيه للشراء و 47.49 جنيه للبيع. 

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك (كريدي أجريكول، ميد بنك، أبوظبي التجاري، تنمية الصادرات، مصرف أبوظبي الإسلامي) لنحو 47.38 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع. 

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الكويت الوطني نحو 47.36جنيه للشراء و 47.46 جنيه للبيع. 

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (الإسكندرية، قناة السويس) نحو 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك  الإمارات دبي الوطني  لنحو 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع. 

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك القاهرة عند:

 47.13جنيه للشراء.

 47.23 جنيه للبيع.

سجل  سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو:

 47.38 جنيه للشراء.

 47.52 جنيه للبيع.


أعلى سعر شراء للدولار اليوم السبت
47.42 جنيه للشراء.


أقل سعر بيع للدولار اليوم السبت
47.40 جنيه للبيع.


متوسط سعر الدولار اليوم السبت
47.44 جنيه للبيع.

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

