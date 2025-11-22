رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم السبت

شهدت أسعار الدولار ارتفاعا في مصر علي مدار تعاملات الأسبوع الماضي.

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 22 نوفمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.



سعر الدولار في مصر اليوم السبت



سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنكي (التجاري الدولي CIB، الأهلي المتحد) لنحو 47.42جنيه للشراء و 47.52 جنيه للبيع.

وبصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك(نكست، العربي الأفريقي، مصر، المصرف العربي، المصرف المتحد، الشركة المصرفية الدولي، الأهلى، فيصل الإسلامي، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، قطر الوطني،العقاري المصري العربي، التعمير والإسكان) لنحو 47.40 جنيه للشراء و 47.50جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك إتش إس بي سي HSBC نحو 47.39 جنيه للشراء و 47.49 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك (كريدي أجريكول، ميد بنك، أبوظبي التجاري، تنمية الصادرات، مصرف أبوظبي الإسلامي) لنحو 47.38 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الكويت الوطني نحو 47.36جنيه للشراء و 47.46 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (الإسكندرية، قناة السويس) نحو 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك القاهرة عند:

47.13جنيه للشراء.

47.23 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو:

47.38 جنيه للشراء.

47.52 جنيه للبيع.



أعلى سعر شراء للدولار اليوم السبت

47.42 جنيه للشراء.



أقل سعر بيع للدولار اليوم السبت

47.40 جنيه للبيع.



متوسط سعر الدولار اليوم السبت

47.44 جنيه للبيع.