الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 22-11-2025

اسعار الدولار
اسعار الدولار
ولاء عبد الكريم

شهد سعر الدولار اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 مقابل الجنيه المصري استقرارًا، بحسب آخر تحديات فى البنوك العاملة بمصر، بعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه فى عدد مم البنوك، بختام تعاملات، الخميس الماضي، جاء ذلك بعد قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، وفق أسعار الصرف المعلنة عبر مواقع البنوك.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

البنك الأهلي المصري: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 47.38 جنيه للشراء، و47.48 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.38 جنيه للشراء، و47.48 جنيه للبيع.

