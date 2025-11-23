ارتفاع أسعار الدولار اليوم الأحد في البنوك

ارتفعت أسعار الدولار في البنوك منتصف تعاملات اليوم، الأحد، حيث سجل أعلى سعر لصرف الدولار 47.68 جنيه للشراء و47.78 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

ويوضح موقع “صدى البلد” الإخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم، الأحد، ضمن نشرته الخدمية.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك قطر الوطني 47.59 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول سجل 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في المصرف المصرف العربي 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.

سعر البنك التجاري الدولي 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في بنك البركة 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 47.68 جنيه للشراء و47.78 جنيه للبيع.