سعر الذهب اليوم 24-11-2025
هبوط حاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
اقتصاد

ارتفاع أسعار الدولار اليوم الأحد في البنوك

الدولار
الدولار
آية الجارحي

ارتفعت أسعار الدولار في البنوك منتصف تعاملات اليوم، الأحد، حيث سجل أعلى سعر لصرف الدولار 47.68 جنيه للشراء و47.78 جنيه للبيع.

 أسعار الدولار اليوم

ويوضح موقع “صدى البلد” الإخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم، الأحد، ضمن نشرته الخدمية.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك قطر الوطني 47.59 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع.

 البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول سجل 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

سعر الدولار في المصرف المصرف العربي  47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.

سعر البنك التجاري الدولي  47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه 

سعر الدولار في بنك البركة 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد  47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 47.68 جنيه للشراء و47.78 جنيه للبيع.

