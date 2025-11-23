قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انخفاض الأسعار يربك السوق.. دواجن تباع بأقل من التكلفة والمربون على حافة الانسحاب
500 جنيه غرامة عقوبة الامتناع عن التصويت في انتخابات مجلس النواب غدا
السفير التركي في مصر يتعهد بدعم الطفل حافظ القرآن عمر علي
414 وحدة سكنية.. تفاصيل الحجز في مشروع سكن مصر
واشنطن تستعد لمرحلة عمليات جديدة ضد فنزويلا وسط تصعيد مع مادورو
بالملايات.. الداخلية تصطاد شبكات دعارة بالنوادي والمولات وراغبي المتعة
جنيف تشهد محادثات حساسة لإنهاء الحرب في أوكرانيا وسط ضغوط أمريكية على كييف
وزير الخارجية: استمرار التنسيق الوثيق بين مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ
وزير خارجية: استقرار اليمن ضرورة لتحقيق الأمن الإقليمي وسلامة البحر الأحمر
وزيرة التضامن تتفقد العاصمة الإدارية الجديدة لمحافظة الوادي الجديد
الوطنية للإعلام تنعى الإعلامية ميرفت سلامة: مسيرة ثرية بالعطاء والإبداع
مصطفى عبد الرازق.. الشيخ الأديب أحدث إصدارات هيئة الكتاب في سلسلة عقول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع قوي.. أسعار الدواجن الآن في مصر

دواجن وبيض
دواجن وبيض
آية الجارحي

أسعار الدواجن تراجعت مجددًا منخفضة تحت مستوى الـ 60 جنيهًا للكيلو.

وكانت أسعار الدواجن هبطت من مستوى الـ 80 جنيهًا أول الشهر الماضي، إلى 57 جنيهًا للكيلو الآن في المزارع.

ثم تراجعت اليوم، الأحد، بنحو 3 جنيهات إضافية لتسجل 57 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن بالأسواق 

ويُقدّم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الدواجن والبيض اليوم، الأحد، في المزارع والأسواق ضمن نشرته الخدمية.

وتراجعت أسعار الدواجن عند مستوى 57  جنيهًا للكيلو في المزرعة، وسجّلت أسعار الدواجن الآن بالأسواق نحو 65 و70 جنيهًا للكيلو .

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض، كغيرهما من السلع، بالعديد من العوامل، من بينها زيادة العروض أو نقصه في الأسواق.

 

أسعار الدواجن اليوم

وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء 57 جنيهًا للكيلو في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 67 و70 جنيهًا للكيلو.

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 45 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 55 و60 جنيهًا للكيلو.

وبلغ سعر الدواجن الساسو 80 جنيها بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 88 و90 جنيها.

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي.

وأوضح سامح السيد، رئيس غرفة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية بالجيزة، أن الأسعار انخفضت بسبب وفرة كبيرة في الإنتاج، حيث يسجل قطاع الدواجن فائضًا يقدر بنحو 15%، بينما يتراوح فائض إنتاج البيض بين 20% و25%. 

هذا العرض المرتفع أدى إلى تراجع كبير في الأسعار، لكنه في المقابل تسبب في خسائر ملموسة للمنتجين، خصوصًا المزارع الصغيرة التي تمثل ما يقرب من ثلث القطاع.

 

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 150 و160 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 155 و165 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 135 و140 جنيهًا للكرتونة.


أسعار الكتاكيت اليوم
 سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 15 و20 جنيهاً.

الكتكوت "ساسو": 15 جنيهًا.

الكتكوت البلدي الحر: بين 9 و11 جنيهاً.

كتكوت فيومي 12 جنيهاً  

بط مسكوفي 25 جنيهاً

بط مولر  25 جنيهاً

بط بيور  20 جنيهاً

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات.


أسعار البانيه والأوراك اليوم

سعر الأوراك: بين 70 و75 جنيهاً.

سعر البانيه: بين 180و 200 جنيه.

سعر الكبد والقوانص: 105 جنيهات.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم

كيلو الأجنحة: بين 45 و55 جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 170 جنيهًا.

سعر البط: 160 جنيهًا.

سعر الأرانب: 140 جنيهًا.

الدواجن أسعار الدواجن أسعار الدواجن والبيض اليوم الاحد أسعار الدواجن اليوم الدواجن البيضاء الدواجن الساسو الدواجن الأمهات البيض الكتكوت أسعار البانيه والأوراك اليوم أسعار أجنحة الدواجن اليوم سعر الدواجن مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

ايمان علاء عروس المنوفية

من زفة إلى نعش.. لحظة تحوّل موكب خطوبة العروس إيمان إلى مشهد مأساوي يهز المنوفية

ترشيحاتنا

الكبدة بدبس الرمان

لذيذة جدا.. طريقة عمل الكبدة بدبس الرمان

دونر الكباب

تريند السوشيال ميديا.. طريقة عمل دونر الكباب في البيت بطعم المحلات

فوائد الفلفل الأسود والكركم

فوائد مذهلة لإضافة الفلفل الأسود للكركم .. اكتشفها

بالصور

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

فيديو

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد