فائد مصطفى يبحث مع سفير المغرب بالقاهرة تطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية

التقى السفير الدكتور فائد مصطفى، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، مع السفير محمد آيت وعلي، سفير المملكة المغربية لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية.

تناول اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة، مع التركيز بشكل خاص على القضية الفلسطينية.

وتم استعراض الظروف الإنسانية والسياسية الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، جراء العدوان الواسع على قطاع غزة الذي استمر قرابة عامين، والذي أدى إلى دمار واسع النطاق وخسائر بشرية فادحة، إضافة إلى تدهور غير مسبوق في الأوضاع المعيشية والإنسانية.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول عدة ملفات سياسية مشتركة، بهدف تعزيز التنسيق والتشاور العربي المشترك إزاء القضايا المصيرية للأمة، وتدعيم التعاون بين مندوبية المملكة المغربية وقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.