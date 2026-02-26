قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تراجع الدولار أمام الجنيه في منتصف تعاملات الخميس بالبنوك
الاستعلام عن مخالفات المرور برقم لوحة السيارة.. رابط مباشر هنا
محادثات تهز السوشيال ميديا.. اتهامات بالتحرش تطال محمد طاهر مؤلف فخر الدلتا
ملايين الشواكل.. اتهام ضابط في الشاباك بالتورط بتهريب بضائع إلى غزة
تبادل جثامين بين موسكو وكييف: 1000 أوكراني مقابل 35 روسيًا
الرئيس السيسي يستقبل رئيسي شركتي سكاتك النرويجية وإنفجين إنرجي لتوربينات الرياح
راندة المنشاوي: انجاز مشروعات حياة كريمة أولوية قصوى لدى وزارة الإسكان
رئيس البرلمان النمساوي يشيد بجهود مصر في تحقيق الاستقرار والتهدئة بالشرق الأوسط وإفريقيا
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان
أبرزهم الأهلي.. دوري كرة السلة الإفريقي يُعلن الأندية الـ12 وجدول مرحلة المجموعات لموسم 2026
تأجيل محاكمة البلوجر «مداهم» في نشر محتوى خادش لجلسة 5 مارس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

6.8 ٪ ارتفاع في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر ديسمبر 2025

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس الموافق26  /2/ 2026   البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر ديسمبر  2025.  


وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.
بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 127,19 خلال شهر ديسمبر  2025 (أولـي) مقابل  119,04 خلال  شهر  نوفمبر  2025 (نهائي)  بنسبة  ارتفاع  قدرها  6,8٪.
الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً: 
• بلـــغ الرقـم القيــاسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية و الكيميائية  و الدوائية 162,93 خـــلال شــهـر ديسمبر 2025  مــقــــارنـــة  بشـهــر نوفمبر 2025 حيــث بلــغ 153,86   بنسبــه ارتفاع قدرها 5,89 ٪ وذلك لزيادة الانتاج.
•    بلغ  الرقم  القياسي لصناعة الأثاث 374,26  خلال شهر  ديسمبر 2025  مقارنة  بشهر  نوفمبر  2025 حيث  بلغ   233,08 بنسبة  ارتفاع  قدرها 60,57 ٪  وذلك لزيادة الانتاج .
الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً:
•     بلـغ الــرقم القيـاسي لصناعة الجلد و منتجاته 38,25 خــــلال  شهــر ديسمبر  2025 مقــارنة بشــهــر نوفمبر 2025 حيــث بلــــغ  51,50 بنسبـة  انخـفـاض قــدرهــا  25,73 ٪ وذلك  لانخفاض التصدير.
•    بلـغ الرقـم القياسـي لصناعة الورق و منتجاته 74,99 خـــلال شهــــر ديسمبر  2025  مقــارنـة  بشــهر  نوفمبر  2025 حــيــث بــلـــغ 80,84 بــنســبـة انخفاض قـدرهـا 7,24 ٪ وذلك بسبب توقف الإنتاج للصيانة.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصناعات التحويلية صناعة الورق الانتاج صناعة المستحضرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة

كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ

بحضور النائب محمد أبو العينين.. كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ

شوبير

شوبير يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة: المسؤولين طايرين ومبسوطين بيه

محمد النني

بعد اقتراب رحيل ديانج.. حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد النني

ترشيحاتنا

مستشفى قلين التخصصي

محافظ كفر الشيخ يعلن اعتماد مستشفى قلين التخصصي من GAHAR

جولة محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يشدد على رئيس حي غرب بإزالة كافة الإشغالات بشوارع الساحة وعمر أفندي

وكيل التعليم بالغربية

وكيل التعليم بالغربية يتابع انتظام الدراسة بمدارس كفر الزيات التعليمية

بالصور

أسباب مقاومة الأنسولين.. تحذيرات صحية وخطة علاج فعالة

مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان | صور

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

إزالة مقابر مخالفة وتعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

مقابر
مقابر
مقابر

حملات لضبط التوك توك والدراجات النارية والسرفيس غير الملتزمين بالشرقية

توك توك
توك توك
توك توك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد