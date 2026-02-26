6.8 ٪ ارتفاع في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر ديسمبر 2025

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس الموافق26 /2/ 2026 البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر ديسمبر 2025.



وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 127,19 خلال شهر ديسمبر 2025 (أولـي) مقابل 119,04 خلال شهر نوفمبر 2025 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 6,8٪.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً:

• بلـــغ الرقـم القيــاسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية و الكيميائية و الدوائية 162,93 خـــلال شــهـر ديسمبر 2025 مــقــــارنـــة بشـهــر نوفمبر 2025 حيــث بلــغ 153,86 بنسبــه ارتفاع قدرها 5,89 ٪ وذلك لزيادة الانتاج.

• بلغ الرقم القياسي لصناعة الأثاث 374,26 خلال شهر ديسمبر 2025 مقارنة بشهر نوفمبر 2025 حيث بلغ 233,08 بنسبة ارتفاع قدرها 60,57 ٪ وذلك لزيادة الانتاج .

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً:

• بلـغ الــرقم القيـاسي لصناعة الجلد و منتجاته 38,25 خــــلال شهــر ديسمبر 2025 مقــارنة بشــهــر نوفمبر 2025 حيــث بلــــغ 51,50 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 25,73 ٪ وذلك لانخفاض التصدير.

• بلـغ الرقـم القياسـي لصناعة الورق و منتجاته 74,99 خـــلال شهــــر ديسمبر 2025 مقــارنـة بشــهر نوفمبر 2025 حــيــث بــلـــغ 80,84 بــنســبـة انخفاض قـدرهـا 7,24 ٪ وذلك بسبب توقف الإنتاج للصيانة.