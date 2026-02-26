قرار حاسم لترشيد الإنفاق.. محافظ جنوب سيناء ينهي عقود المستشارين بديوان المحافظة

أصدر اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، قرارًا بإنهاء جميع عقود المستشارين الذين تم الاستعانة بهم خلال الفترة الماضية بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الأداء الإداري.



ووجّه المحافظ بتقديم الشكر للمستشارين على ما بذلوه من جهود خلال فترة عملهم، مؤكدًا ضرورة سرعة تسليم جميع الملفات والمهمات التي بحوزتهم إلى المختصين بالإدارات المعنية، بما يضمن انتظام سير العمل وعدم تأثر المصالح الجماهيرية.



وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد صدور حزمة من القرارات الإدارية التي تستهدف تكثيف معدلات الأداء ورفع كفاءة الجهاز الإداري، وصولًا إلى أعلى معدلات الإنجاز، بما يواكب مستهدفات التنمية الشاملة ويتسق مع رؤية مصر 2030، ويعكس الصورة الحضارية اللائقة بمحافظة جنوب سيناء، ويعود بالنفع المباشر على المواطن السيناوي.