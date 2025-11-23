تغير مفاجئ في سعر الدولار اليوم بمصر .. قفزة جديدة داخل 3 بنوك كبرى

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
سقوط شرفتي عقار وتضرر 3 سيارات بالإسكندرية
أخبار البلد

تغير مفاجئ في سعر الدولار اليوم بمصر.. قفزة جديدة في 3 بنوك كبرى
عبد الفتاح تركي

سعر الدولار اليوم في مصر .. شهد سعر الدولار اليوم ارتفاعًا جديدًا أمام الجنيه المصري في التعاملات المصرفية، في تطور لافت يعكس استمرار التقلبات التي يراقبها السوق المحلي عن كثب.

سجل الدولار في كل من البنك الأهلي وبنك مصر 47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع، بزيادة قدرها 18 قرشًا مقارنة بأسعار أمس.

هذه الزيادة جاءت مع بداية الأسبوع في ظل متابعة دقيقة من المتعاملين، خصوصًا مع توقعات بتأثر حركة السوق بالقرارات الاقتصادية الأخيرة.

سعر الدولار

أعلى سعر للدولار اليوم في ثلاثة بنوك كبرى

سجل سعر الدولار اليوم أعلى مستوياته في ثلاثة بنوك رئيسية هي بنك قناة السويس والبنك الكويتي الوطني وبنك تنمية الصادرات، إذ بلغ سعر الشراء 47.68 جنيه وسعر البيع 47.78 جنيه.

وجاءت الأسعار في بنوك أخرى مثل بنك الإسكندرية وبنك البركة والمصرف المتحد ضمن نطاق تراوح بين 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع. ويعكس هذا التفاوت الطفيف اختلاف سياسات التسعير بين البنوك من حيث إدارة السيولة واحتياجات العملاء.

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم بعد قرار البنك المركزي

تأتي الزيادة الحالية بعد أيام قليلة من قرار البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 21% للإيداع و22% للإقراض. وأدى القرار إلى حالة من الترقب في السوق، مع متابعة التطورات المرتبطة بتحويلات المصريين في الخارج والاستثمارات الأجنبية التي تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد حركة الدولار أمام الجنيه.

وأكد خبراء الاقتصاد أن تثبيت أسعار الفائدة ساهم في تهدئة وتيرة الارتفاع لكنه لم يمنع استمرار الضغوط على العملة المحلية.

تفاعل البورصة المصرية مع تحركات الدولار اليوم

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 40581 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفاعًا بنسبة 0.46% ليصل إلى 12357 نقطة. ويعكس هذا الأداء تفاعل السوق المالي مع التغيرات اليومية في سعر الدولار، حيث تؤثر هذه التحركات بشكل مباشر على شهية المستثمرين المحليين والأجانب.

وأظهرت البيانات أن احتياطيات النقد الأجنبي بلغت 59.07 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بصافي احتياطي قدره 49.53 مليار دولار في سبتمبر، وهو ما يعزز من حالة الاستقرار النسبي رغم التقلبات المستمرة في أسعار الصرف.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

تحويلات المصريين بالخارج تدعم استقرار الدولار

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا ملحوظًا خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2025 بنسبة 45.1% لتصل إلى 30.2 مليار دولار، فيما سجلت تحويلات شهر سبتمبر وحده نحو 3.6 مليار دولار.

وتمثل هذه التحويلات أحد أهم مصادر النقد الأجنبي التي تدعم استقرار سعر الدولار اليوم، إذ توفر سيولة دولارية تسهم في مواجهة أي ضغوط محتملة على العملة المحلية. ويعد استمرار هذه الزيادة مؤشرًا إيجابيًا على ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد المحلي.

تأثير سعر الدولار اليوم على حركة الصادرات والاستثمارات

أفادت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بأن إجمالي صادرات مصر من السلع غير البترولية سجل نحو 40.614 مليار دولار خلال أول عشرة أشهر من العام الجاري، بزيادة سنوية 19% مقارنة بالعام الماضي.

ويعكس ذلك استمرار تأثير سعر الدولار اليوم على حركة التجارة الخارجية، إذ يستفيد المصدرون من ارتفاع الدولار لتعزيز تنافسية منتجاتهم في الأسواق العالمية.

وسجلت صافي مشتريات المستثمرين العرب والأجانب على أذون الخزانة والسندات 935.04 مليون دولار الأسبوع الماضي، ما يشير إلى زيادة الثقة في استقرار السوق وقدرته على جذب الاستثمارات رغم تحديات سعر الصرف.

17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

سعر الدولار اليوم وتأثيراته المباشرة على المستهلكين

يظل سعر الدولار اليوم مؤشرًا حاسمًا في تحديد حركة الأسعار داخل السوق المحلي، إذ ينعكس مباشرة على تكلفة السلع والخدمات المستوردة، وكذلك على الميزانيات الشهرية للأسر.

وأكد خبراء الاقتصاد أهمية متابعة تحركات الدولار يوميًا لتجنب أي مفاجآت قد تؤثر على قرارات الشراء أو الاستثمار، خاصةً في ظلّ استمرار الطلب المرتفع على النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي.

