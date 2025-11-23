استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال والمستوطنين في قرية دير جرير بالضفة

استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، مساء اليوم الأحد، في قرية دير جرير، شرق رام الله، بالضفة الغربية.



وذكر فتحي حمدان رئيس مجلس قروي دير جرير- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن جنود الاحتلال والمستوطنين أطلقوا الرصاص تجاه الفلسطينيين الذي حاولوا التصدي لهجوم المستوطنين، ما أدى لإصابة شاب فلسطيني بالرصاص الحي بشكل مباشر في الصدر، وتم نقله إلى طوارئ بلدة سلواد، ثم إلى مجمع فلسطين الطبي، حيث أعلن عن استشهاده لاحقا.



وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر، جنوب بيت لحم وتمركزت في منطقتي "التل" و"البركة" في البلدة القديمة، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها.