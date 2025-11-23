سيف الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك في مرمى زيسكو الزامبي بالكونفدرالية

نجح سيف الدين الجزيري في تسجيل الهدف الأول لنادي الزمالك في مرمى زيسكو الزامبي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

وسجل الجزيري الهدف في الدقيقة 44 من انطلاق المباراة عن طريق تسديدة خادعة على يسار حارس مرمى زيسكو الزامبي.

وشهدت الدقائق الماضية سيطرة للزمالك على مجريات اللعب وتهديد مرمى الفريق الزامبي باكثر من فرصة ولكن تألق الحارس حال دون تسجيل الأهداف.

تشكيل الزمالك

أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة زيسكو الزامبى، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي الونش – عمر جابر – أحمد فتوح

خط الوسط: محمد شحاتة – نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر

خط الهجوم: سيف الجزيري – خوان بيزيرا – أحمد شريف

غيابات الزمالك أمام زيسكو

ويدخل الزمالك المباراة مفتقداً 9 لاعبين، وهم كل من ناصر منسى، محمد السيد، سيف جعفر، محمود بنتايج، أحمد حمدى، صلاح مصدق، أحمد عبد الرحيم إيشو، المهدى سليمان، وأحمد ربيع.

حكام الزمالك وزيسكو

ويقود المباراة تحكيميا طاقم جيبوتى بقيادة محمد ديراني حكما للساحة، ويعاونه ليبان عبد الرازق ورشيد وايس مساعدين، محمود ناصر حكم رابع، واختار الكاف الليبى عمر جمعة مراقبا عاما للمباراة.

مجموعة الزمالك

ويقع نادي الزمالك في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تضم المصري وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.