ضوابط تغطية انتخابات مجلس النواب لوسائل الإعلام.. تعرف عليها

قال الكاتب الصحفي، أحمد ربيع، إن الهيئة الوطنية للانتخابات وضعت مجموعة من الضوابط للوسائل الإعلام في تغطية انتخابات مجلس النواب 2025.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "سي بي سي اكسترا نيوز"، أن تغطية انتخابات مجلس النواب مسموح بها فقط لحاملي التصاريح الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات ولهم حق حضور عملية الاقتراع وفرز الأصوات.

وأوضح أن وجود وسائل الإعلام لتغطية الانتخابات بمثابة ضمانة لنزاهة وشفافية هذه الانتخابات، وهذه الهيئة هي من أشرفت وأدارت ست انتخابات سابقة، فلديها خبرة في إدارة العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات ممثلة من أعضاء وقضاة يمثلون كل الهيئات القضائية في مصر.