فرحات: الهيئة الوطنية للانتخابات تدير العملية بنزاهة ومهنية عالية

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن مشاركة المواطنين بكثافة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 تمثل واجبا وطنيا يعكس وعي الشعب المصري وإدراكه لأهمية دوره في استكمال مسيرة البناء والتنمية.

وأشار إلى أن كل صوت يدلي به المواطن يعكس شراكة حقيقية في صنع القرار، ويؤكد أن الإرادة الشعبية هي المحرك الأساسي لاستقرار الدولة ومسارها السياسي.

ولفت فرحات إلى أن المشاركة في الانتخابات رسالة قوية للداخل والخارج تؤكد وعي المصريين وإرادتهم في دعم مسار الدولة واستقرارها، وأن الإقبال المكثف على صناديق الاقتراع يعكس إدراك المواطنين لقيمة الاستحقاقات الانتخابية كجزء من مسؤوليتهم في الدفاع عن مستقبل الوطن وحماية مؤسساته.

وأوضح أن العملية الانتخابية تدار وفق منظومة دقيقة وشفافة تعتمد على معايير واضحة تضمن نزاهة مختلف مراحلها، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تدير الانتخابات بنزاهة ومهنية عالية، وأن محاولات للتشكيك أو إثارة البلبلة لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي واقع.

ودعا المواطنين إلى المشاركة الفاعلة بكثافة، والتأكيد أن صوت كل مواطن يمثل مسؤولية وطنية حقيقية تؤثر في تشكيل مستقبل الوطن وصناعة خريطة التمثيل النيابي بما يعكس طموحات وتطلعات الشعب.

وأكد فرحات ضرورة تجاهل الشائعات التي تستهدف التأثير على المناخ الانتخابي، لافتا إلى أن المشاركة المكثفة هي الطريقة الأكثر فاعلية لتعزيز العملية الديمقراطية وترسيخ إرادة المواطنين في اختيار من يمثلهم بما يخدم مصالح المجتمع ويحقق تطلعاته.