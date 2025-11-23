قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب اليوم 24-11-2025
هبوط حاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: المشاركة في انتخابات النواب واجب وطني ومسؤولية ترسم مستقبل مصر

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أكدت النائبة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، أن المشاركة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب تمثل واجبًا وطنيًا على كل مواطن مصري، مشددة على أن النزول إلى صناديق الاقتراع يعكس وعي الشعب المصري وإيمانه بأهمية المشاركة الفعلية في صنع مستقبل بلده.

وقالت «صبري»، في تصريحات صحفية اليوم، إن الالتزام بالقانون وفترة الصمت الانتخابي جزء لا يتجزأ من مسؤولية المواطن، مشيرة إلى أن كل صوت يُدلي به الناخب يحمل رسالة واضحة بأن الشعب هو صاحب الكلمة الأولى في اختيار من يمثله.

وأضافت النائبة أن العملية الانتخابية تتم وفق معايير دقيقة، وتخضع لإشراف كامل يضمن الشفافية والانضباط في كل مرحلة، مؤكدة أن الهيئة الوطنية للانتخابات تؤدي دورها الوطني بشكل احترافي ومستمر، ما يجعل أي محاولة للتشكيك أو إثارة البلبلة غير مجدية عمليًا.

ودعت «صبري»  المواطنين إلى المشاركة بكثافة، معتبرة أن المشاركة الفعّالة هي أقوى رسالة للداخل والخارج عن قوة وإرادة المواطن المصري، وأن صوت كل ناخب أمانة ومسؤولية تجاه مستقبل وطنه.

واختتمت النائبة تصريحها بدعوة الجميع لعدم الالتفات للشائعات، مؤكدة أن المشاركة المكثفة في الانتخابات هي الوسيلة الأضمن لتعزيز الديمقراطية وتجسيد إرادة الشعب في اختيار ممثليه.

مجلس الشيوخ شيرين صبري انتخابات مجلس النواب الشعب المصري الصمت الانتخابي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

ميرفت سلامة

المرض الصامت وأعراضه.. سبب وفاة الإعلامية ميرفت سلامة

باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن

حقيقة ارتفاعها .. قائمة أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر

ترشيحاتنا

حالة الطقس

حالة الطقس في أسوان اليوم الاثنين 24-11-2025

أحمد هيثم

دموع ودعوات تصاحب فرق الإنقاذ خلال عمليات البحث عن طفل غارق بقنا

محافظ الغربية

قبل انطلاق التصويت بساعات.. محافظ الغربية يتابع من المحلة الاستعدادات النهائية للجان الانتخابية

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
روبي
روبي

فيديو

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد