برلمانية: المشاركة في انتخابات النواب واجب وطني ومسؤولية ترسم مستقبل مصر

أكدت النائبة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، أن المشاركة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب تمثل واجبًا وطنيًا على كل مواطن مصري، مشددة على أن النزول إلى صناديق الاقتراع يعكس وعي الشعب المصري وإيمانه بأهمية المشاركة الفعلية في صنع مستقبل بلده.

وقالت «صبري»، في تصريحات صحفية اليوم، إن الالتزام بالقانون وفترة الصمت الانتخابي جزء لا يتجزأ من مسؤولية المواطن، مشيرة إلى أن كل صوت يُدلي به الناخب يحمل رسالة واضحة بأن الشعب هو صاحب الكلمة الأولى في اختيار من يمثله.

وأضافت النائبة أن العملية الانتخابية تتم وفق معايير دقيقة، وتخضع لإشراف كامل يضمن الشفافية والانضباط في كل مرحلة، مؤكدة أن الهيئة الوطنية للانتخابات تؤدي دورها الوطني بشكل احترافي ومستمر، ما يجعل أي محاولة للتشكيك أو إثارة البلبلة غير مجدية عمليًا.

ودعت «صبري» المواطنين إلى المشاركة بكثافة، معتبرة أن المشاركة الفعّالة هي أقوى رسالة للداخل والخارج عن قوة وإرادة المواطن المصري، وأن صوت كل ناخب أمانة ومسؤولية تجاه مستقبل وطنه.

واختتمت النائبة تصريحها بدعوة الجميع لعدم الالتفات للشائعات، مؤكدة أن المشاركة المكثفة في الانتخابات هي الوسيلة الأضمن لتعزيز الديمقراطية وتجسيد إرادة الشعب في اختيار ممثليه.