برلمان

اتحاد شباب المصريين بالخارج يثمن الإقبال القياسي للجاليات المصرية في انتخابات البرلمان

فريدة محمد

ثمن اتحاد شباب المصريين بالخارج، برئاسة النائب محمود حسين ، الجهود المبذولة السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، وتقديمها ملحمة وطنية خلال عملية التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

وقال رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ، في بيان صحفي اليوم ، إن السفارات المصرية نجحت في توفير التجهيزات اللازمة والأدوات الحديثة لدعم وتسهيل العملية الانتخابية، في مختلف الدول ، فضلا عن قيامها بتهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر. 

وأكد حسين، أن السفارات المصرية قدمت نموذج يحتذي به في تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر، وتسهيل عملية دخول المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات، وتوفير أماكن مناسبة لاستقبال وانتظار المواطنين وتجهيزها بالشكل المناسب لضمان راحة المواطنين.

 ووجه رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، الشكر لوزارة الخارجية ،و جميع اطقم العمل بالسفارات المصرية على تنظيم العملية الانتخابية، وجهودهم فى إتمام و تجهيزات المقار، وهو الأمر الذي لاقي ارتياحًا شديدًا من قبل أبناء الجاليات المصرية. 

كما ثمن اتحاد شباب المصريين بالخارج ، الإقبال الكبير من أبناء الجاليات المصرية بالخارج علي المشاركة الايجابية في الانتخابات البرلمانية ، وهو ما يعكس حرصهم علي المشاركة في بناء الوطن من خلال انتخاب برلمان يعبر عن اراداتهم الحرة.

اتحاد شباب المصريين بالخارج النائب محمود حسين السفارات القنصليات المصرية بالخارج انتخابات مجلس النواب

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
روبي
