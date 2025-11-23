الحزب العربى الناصري يشكل غرفة عملية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025

أعلن الحزب العربي الديمقراطي الناصري برئاسة النائب محمد أبو العلا، عن تشكيل غرفة مركزية لمتابعة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في إطار حرص الحزب على دعم المسار الديمقراطي وضمان سير العملية الانتخابية بما يتوافق مع القواعد المنظمة والاستحقاقات الدستورية.

وبحسب بيان للحزب وتضم غرفة المتابعة القيادات، د. عمرو رضوان نائب رئيس الحزب، ومجاهد زكي أمين التنظيم والقائم بأعمال الأمين العام، ومحمد حسن علي الدشناوي أمين الحزب بالقاهرة، وأسماء كمال محمد أمينة المرأة، ومصطفى فوزي سحلي عضو لجنة الشباب، وأحمد حجاج أحمد أمين مساعد القاهرة، ومحمد صدقي عدوي أمين تنظيم الحزب بمحافظة القاهرة.

وجّه النائب أ.د محمد أبو العلا، رئيس الحزب، أعضاء الغرفة ببدء عملهم فورًا، ومتابعة العملية الانتخابية من مختلف جوانبها، بما يشمل متابعة تواجد المرشحين، رصد الأجواء داخل اللجان وخارجها، ومتابعة التسهيلات المقدمة للناخبين، فضلًا عن التنسيق مع الهياكل التنظيمية للحزب بالمحافظات.

وأكد رئيس الحزب أن الحزب يشارك بقوة ويواصل المنافسة بثبات دعمًا للمسيرة الديمقراطية، مشددًا على أن الدور الوطني للأحزاب السياسية يتجلى في التفاعل الإيجابي مع الاستحقاقات الانتخابية وتعزيز المشاركة الشعبية والشفافية.