أخبار البلد

كيفية معرفة مكان لجنة التصويت بانتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
محمد غالي

يبحث عدد من الراغبين في التصويت بانتخابات مجلس النواب 2025، عن كيفية معرفة مكان لجنة التصويت، والتي شهدت اهتماما بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثانية للتصويت  والتي بدأت في الخارج ويليها التصويت داخل مصر، وسط إجراءات تهدف إلى تسهيل العملية الانتخابية ورفع نسب المشاركة.

انتخابات مجلس النواب 2025

الهيئة الوطنية للانتخابات

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدة وسائل تتيح لكل ناخب معرفة مكان لجنته الانتخابية ورقمه في الكشوف، بما يسهم في تجنب التكدس وتيسير إجراءات التصويت، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم المشاركة السياسية وتوفير خدمات إلكترونية ميسرة تمكن المواطنين من أداء واجبهم الانتخابي بسهولة.

رابط الاستعلام عن لجنة انتخابات مجلس النواب 2025

وفي انتخابات المرحلة الثانية، يمكن للناخبين التعرف على مقر لجنتهم الانتخابية ورقمهم في الكشوف من خلال إدخال الرقم القومي على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يوفر الموقع كل البيانات المتعلقة باللجنة ومقر التصويت واللجنة الفرعية.

خطوات الاستعلام عن لجنة انتخابات مجلس النواب 2025

الدخول إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.
اختيار خدمة استعلام عن موقفك الانتخابي.
إدخال الرقم القومي المكون من اربعة عشر رقما.
الضغط على ايقونة الاستعلام.
تظهر بيانات اللجنة الانتخابية ورقم الناخب في الكشوف فورا.

مواعيد انتخابات مجلس النواب 2025 – المرحلة الثانية

التصويت داخل مصر يومي 24 و25 من نوفمبر.
إعلان نتيجة المرحلة الثانية يوم 2 من ديسمبر.
تقديم الطعون خلال ثمان واربعين ساعة بحد اقصى 4 من ديسمبر.
فصل المحكمة في الطعون من الخامس حتى 14 من ديسمبر.
جولة الإعادة في الخارج يومي 15 و16 من ديسمبر.
جولة الإعادة في الداخل يومي 17 و18 من ديسمبر.
إعلان النتيجة النهائية يوم 25 من ديسمبر.

وتواصل الهيئة الوطنية للانتخابات تعزيز خدمات الاستعلام لضمان وصول جميع المواطنين إلى بياناتهم بسهولة، خاصة مع اقتراب موعد التصويت وارتفاع معدلات البحث عن اللجان الانتخابية استعدادا للمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025.

طرق معرفة لجنة انتخابات مجلس النواب 2025

وفرت الهيئة وسائل بديلة تسهل على كبار السن ومن لا يستخدمون الانترنت معرفة لجانهم، وتشمل:
الاتصال برقم 141.
إرسال رسالة نصية بالرقم القومي إلى 5151.
تحميل تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات على الهواتف الذكية.
استخدام خدمة الاستعلام عبر الموقع الالكتروني.

انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب مجلس النواب 2025 انتخابات 2025 كيفية معرفة مكان لجنه التصويت

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

