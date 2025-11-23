غدًا.. المصريون يختارون مُمثليهم بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

يبدأ غدا الاثنين 24 نوفمبر 2025، تصويت المصريين داخل جمهورية مصر العربية بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب 2025، وتستمر حتى الثلاثاء 25 نوفمبر، حسبما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

تُجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية يتنافس فيها بالنظام الفردى 1316 مرشحا وقائمة بقطاعي القاهرة ووسط وجنوب الدلتا، وقطاع شرق الدلتا.

وشملت محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب كلا من:

1-القاهرة والتي ضمت 19 دائرة انتخابية بها 205 مترشحًا.

2-القليوبية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 71 مترشحًا.

3-الدقهلية والتي ضمت 10 دوائر انتخابية بها 288 مترشحًا.

4- الغربية والتي ضمت 7 دوائر انتخابية بها 140 مترشحًا.

5-المنوفية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 125 مترشحًا.

6-كفر الشيخ والتي ضمت 4 دوائر انتخابية بها 88 مترشحًا.

7-الشرقية والتي ضمت 9 دوائر انتخابية بها 253 مترشحًا.

8-دمياط والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 39 مترشحًا.

9-بورسعيد والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 20 مترشحًا.

10-الإسماعيلية والتي ضمت 3 دوائر انتخابية بها 36 مترشحًا.

11-السويس، والتي ضمت دائرة انتخابية يتنافس بها 18 مترشحًا.

12 - جنوب سيناء، والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 15 مترشحًا.

13-شمال سيناء والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 12 مترشحًا.

نظام القائمة فى المرحلة الثانية للانتخابات مجلس النواب، مخصص له 142 مقعداً

ترشحت قائمة واحدة في دائرتين مخصصتين للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشحين).