مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بعد 14 عاما من الانقطاع
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

مصدر أمني: الانتهاء من خطة تأمين المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

ارشيفية
ارشيفية
أ ش أ

ثلاثة أيام وتبدأ المرحلة الثانية من ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تشمل 13 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأعلن مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، انتهاء كافة القطاعات الأمنية بالوزارة من خطة تأمين العملية الانتخابية، تتفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وقال المصدر، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، إن الخطة تتضمن تأمين الحرم الانتخابي للجان التصويت من الخارج، من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المحيطة بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تأمين كافة المحاور والطرق الرئيسية المؤدية إليها.

وأضاف أنه سيتم تعقيم المراكز واللجان الانتخابية بالمحافظات الـ 13 التي تجرى بها المرحلة الثانية من الانتخابات، وتمشيطها أمنيا قبل بدء عملية التصويت بنحو 48 ساعة، بالإضافة إلى قيام مديري الأمن، والقيادات الأمنية، والمستويات الإشرافية بالمحافظات الـ 13، بالمرور على القوات المشاركة في خطة التأمين؛ للتأكد من مدى جاهزيتها للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والانضباط، والتشديد على أهمية الالتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة، ومراعاة البعد الإنساني، خاصةً مع كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وتابع: "أنه سيتم كذلك نشر أقوال أمنية ثابتة وأخرى متحركة؛ لرصد الحالة الأمنية على مدار الساعة، والتعامل السريع والفعال، مع كل ما من شأنه تكدير المناخ الانتخابي أو التأثير عليه سلباً، بالإضافة إلى تأمين المنشآت المهمة والحيوية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، مدعومة بعناصر الشرطة النسائية؛ للتعامل الفوري مع المواقف الطارئة، فضلاً عن تكثيف التواجد الأمني بمحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والمواقف بما يضمن وصول الناخبين إلى مقار اللجان في سهولة ويسر".

وشدد المصدر الأمني على أنه سيتم التصدي بكل حسم وقوة لأي محاولة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، أو تعكير صفو العرس الديمقراطي.

ومن المقرر بدأ انتخابات مجلس النواب 2025 في محافظات المرحلة الثانية يومي 24 و25 نوفمبر 2025، على أن يتم إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية بعد الانتهاء من العملية الانتخابية، فيما ستجرى انتخابات الإعادة في الداخل يومي 17 و 18 ديسمبر 2025.

وتشمل المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 13 محافظة، يتنافس بها المرشحون بالنظام الفردي عبر 73 دائرة انتخابية، بإجمالي 1316 مرشحاً.

وجاءت القاهرة في الصدارة من حيث عدد الدوائر الانتخابية، بإجمالي 19 دائرة انتخابية يتنافس بها 205 مرشحين، ثم محافظة الدقهلية، بإجمالي 10 دوائر انتخابية يتنافس بها 288 مترشحاً، ثم محافظة الشرقية باجمالي 9 دوائر انتخابية يتنافس بها 253 مرشحاً، ثم محافظة الغربية بإجمالي 7 دوائر انتخابية يتنافس بها 140 مرشحا، ثم محافطة القليوبية باجمالي 6 دوائر انتخابية يتنافس بها 71 مرشحا ومحافظة المنوفية بإجمالي 6 دوائر انتخابية يتنافس بها 125 مرشحاً.

وجاء في الترتيب التالي محافظة كفر الشيخ بإجمالي 4 دوائر انتخابية يتنافس بها 88 مرشحاً، ثم محافظة الإسماعيلية بإجمالي 3 دوائر انتخابية يتنافس بها 36 مرشحاً، ثم محافظة دمياط بإجمالي دائرتين انتخابيتين يتنافس بهما 39 مرشحاً، ومحافظة بورسعيد بإجمالي دائرتين انتخابيتين يتنافس بهما 20 مرشحاً، ومحافظة جنوب سيناء بإجمالي دائرتين انتخابيتين يتنافس بهما 15 مرشحاً، ومحافظة شمال سيناء بإجمالي دائرتين انتخابيتين يتنافس بهما 12 مرشحاً ومحافظة السويس بدائرة واحدة يتنافس بها 18 مرشحاً.
 

