غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع لليوم الثاني تصويت المصريين بالخارج بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

أجرى القاضى أحمد بندارى رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات لليوم الثاني على التوالي اتصالا عبر الفيديوكونفرانس مع رؤساء اللجان الفرعية بالخارج من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية، وذلك لإطلاع الرأي العام على مستجدات فتح اللجان في اليوم الثاني من المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب.

يواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم لليوم الثانى على التوالى بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 ، والتى تشمل 13 محافظة، وتستقبل اللجان الناخبين اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت تلك الدول، ضمن الجدول الزمني الرسمي للتصويت بالخارج، وتتواصل عملية الاقتراع تدريجيًا في باقي المقار الانتخابية حول العالم، وفق التوقيت المحلى لكل دولة.

كان التصويت بالخارج قد انطلق في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب اليوم السبت عندما فتحت السفارة المصرية في نيوزيلندا أبوابها أولًا نظرًا لفارق التوقيت البالغ 11 ساعة، بينما ستكون ولايتا كاليفورنيا ولوس أنجلوس بالولايات المتحدة آخر المقار التي تغلق التصويت.

انطلق تصويت المصريين بالخارج أمس الجمعة، وتنعقد انتخابات النواب فى مرحلتها الثانية على مدار يومي 21 و22 نوفمبر فيما يخص تصويت المصريين في الخارج، فيما ينطلق التصويت في الداخل في أيام 24 و25 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 2 ديسمبر المقبل، وفي حال الحاجة إلى جولة الإعادة سيجرى الاقتراع في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر المقبل، وفي الداخل يومي 17 و18 من الشهر ذاته، على أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم 25 ديسمبر المقبل.

يختار الناخبون في الداخل والخارج خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المرشحين والقوائم بمحافظات: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.