لحظة وصول جثمان رئيس مركز الداخلة إلى مشرحة مستشفى الخارجة بالوادي الجديد.. صور
رئيس المتحف المصري الكبير: نغلق أي موقع وهمي لحجز التذاكر ونتخذ إجراءات صارمة
أزمة تحكيم تشعل الأجواء قبل مواجهة المغرب والكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا
ترامب: لست بحاجة إلى القانون الدولي .. ولا أسعى لإيذاء أحد
وزير خارجية عُمان: المتحف الكبير صرح يجسد عراقة التاريخ المصري وإسهاماته في الحضارة الإنسانية
مصطفى شردي: تصريح محمد صلاح ميخرجش إلا عن واحد "سوسة".. فيديو
الإسكندرية.. الرقابة الصحية تغلق 10 مراكز مخالفة لعلاج الإدمان والطب النفسي
نهائي مبكر..تعرف على منتخب "الأفيال البرتقالية" خامس منافسي منتخب مصر في أمم أفريقيا
16 طفلا.. قرار عاجل ضد شبكة استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول بالقاهرة
1500 جنيه .. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026 والفئات المستحقة
تحرك عاجل من وزارة الزراعة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق | تفاصيل
ترامب ينتقد جمهوريين في مجلس الشيوخ لدعمهم تقييد أي عمل عسكري جديد ضد فنزويلا
فن وثقافة

بعد زيارته بكواليس مسلسل حد أقصي.. مايا أشرف زكي: رامي إمام مدرسة تعلمت فيها الكثير

مريم أشرف زكي مع رامي إمام
مريم أشرف زكي مع رامي إمام

زار المخرج رامي إمام كواليس ولوكيشن تصوير مسلسل «حد أقصى»، بطولة النجمة روجينا، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2026، في زيارة خاصة حملت طابعًا إنسانيًا وفنيًا مميزًا.

وأعربت المخرجة مايا أشرف زكي عن سعادتها الكبيرة بهذه الزيارة، مؤكدة أنها تمثل لحظة فارقة ومهمة في رحلتها الفنية، مشيرة إلى أن البداية كانت منذ دراستها في السنة الأولى بمعهد السينما – قسم الإخراج، قبل أن تبدأ بعد شهرين فقط من الدراسة رحلتها العملية مع المخرج الكبير رامي إمام، الذي وصفته بأنه كان بمثابة “مدرسة موازية لمعهد السينما”، تعلمت فيها الكثير فنيًا وإنسانيًا.

وأضافت مايا اشرف زكي أن حضور رامي إمام إلى لوكيشن التصوير اليوم يحمل معنى خاصًا، خاصة بعد سنوات من التخرج، ليشاهد تلميذته وهي تقف بثقة داخل موقع التصوير، مؤكدة أن هذه الثقة تعلمتها منه، واصفة إياه بـ«الأستاذ والمعلم والأب»، وموجهة له الشكر والتقدير على دعمه الكبير لها.

وشهدت الزيارة أجواءً من الود والتقدير المتبادل، حيث حرص المخرج رامي إمام على متابعة كواليس العمل والاطمئنان على سير التصوير، كما أثنى على أجواء اللوكيشن وحماس فريق العمل، موجهًا دعمه الكامل للتجربة الفنية.

ويُعد مسلسل «حد أقصى» من الأعمال الدرامية المنتظرة، ويجمع بين النجمة روجينا وابنتها المخرجة مايا أشرف زكي في تعاون اول بينهما، وسط حالة من التركيز والالتزام داخل موقع التصوير، تمهيدًا لتقديم عمل درامي مميز للجمهور.

مصطفى محمد

محتاجين الأناكوندا.. مينا ماهر يطلب مشاركة مصطفى محمد مع المنتخب المصري

الزمالك

الزمالك يستعيد آدم كايد وإيشو في التدريبات بعد تعافيهما

الزمالك

الزمالك يستعيد آدم كايد وإيشو في التدريبات بعد تعافيهما

دراسة تكشف: ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

بعد مرض لقاء سويدان.. تحذير: التوتر يسبب العصب السابع وهذه الحيل تحميك منه

ادعوا له بالرحمة.. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

نجوى ابراهيم

إصابة قديمة تعود من جديد.. نجوى إبراهيم تروي ما حدث في أمريكا

محمود سعد والزواج الثاني

زواج في الخفاء يشعل الجدل.. رأي محمود سعد بعد أزمة لقاء الخميسي

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

